Vom 4. bis 20. August 2023 findet die 69. Auflage der Schloss-Spiele in Hohenlimburg statt. Wie hier in der Saison 2021 wird dafür wieder eine Bühne im Hof von Schloss Hohenlimburg aufgebaut.

Kulturspektakel Schloss Spiele in Hohenlimburg: Hier ist das Programm

Hohenlimburg. Die Schloss-Spiele Hohenlimburg bringen einen Weltbestseller auf die Bühne. Dazu gibt es viel Kabarett und ein neues Kindermusical. Das Programm:

Eine Theaterfassung des Weltbestellers „Der Name der Rose“ wird das Aushängeschild der diesjährigen Schloss-Spiele in Hohenlimburg. Bei der traditionellen Auftaktrevue lüftete Festspielleiter Dario Weberg den Schleier vom diesjährigen Spielplan für das Kulturspektakel auf Schloss Hohenlimburg. Zum Vorschein kam ein breites Programm von Kabarett und Kindermusical bis zu Musikshows mit Hits von Elton John bis zu Udo Jürgens.

Insgesamt 19 Veranstaltungen, davon vier speziell für Kinder, sollen vom 4. bis 20. August zahlreiche Besucher auf den Schlossberg in Hohenlimburg locken. Hier das Programm im Detail:

Programm der Schloss-Spiele 2023

Freitag, 4. August: Open-Air-Filmnacht mit „Die Päpstin“ am Freitag, 4. August 2023. Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 8 € / AK 12 €.

Samstag, 5. August: Premiere des Hauptstücks „Der Name der Rose“, Historisches Kriminaldrama nach dem Weltbestseller von Umberto Eco. Beginn: 19 Uhr - Eintritt: VVK 26 € / AK 30 €

Sonntag, 6. August: Ökumenischer Gottesdienst im Schlosshof - Beginn: 11 Uhr - Eintritt frei.

Sonntag, 6. August: Hauptstück „Der Name der Rose“, Historisches Kriminaldrama mit dem Schloss-Spiel-Ensemble - Beginn: 18 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Dienstag, 8. August: Musiktheaterkabarett mit Nessi Tausendschön unter dem Titel „Die wunderbare Welt der Nessi Tausendschön“ - Beginn: 19:30 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €

Mittwoch, 9. August: Revue mit Evi Niessner („Die Dame der 20er Jahre“) unter dem Titel „Mondän“ - Beginn: 19:30 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Donnerstag, 10. August: Schauspielrevue „Jack Daniels und Kamillentee - Wenn Herr Jürgens Herrn Sinatra trifft“ mit Dario Weberg - Beginn: 19:30 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Freitag, 11. August: Hauptstück „Der Name der Rose“, Historisches Kriminaldrama mit dem Schloss-Spiel-Ensemble - Beginn: 19.30 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Samstag, 12. August 2023: Fünfte „Celtic-Night“ - Beginn: 18 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Sonntag, 13. August: Hauptstück „Der Name der Rose“, Historisches Kriminaldrama mit dem Schloss-Spiel-Ensemble - Beginn: 18.00 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Wilfried Schmickler zu Gast

Montag, 14. August: Lesewettbewerb der Grundschulen. Gelesen wird aus „Emilio und das Meer“ - Beginn: 15 Uhr - Eintritt frei.

Dienstag, 15. August: Kabarett mit Wilfried Schmickler unter dem Titel „Es hört nicht auf“ - Beginn: 19:30 Uhr - Eintritt: VVK 25 € / AK 29 €-

Mittwoch, 16. August: Theater für Vorschulen „Die Ritterprinzessin“- Beginn: 9:15 Uhr und 10:45 Uhr - Eintritt: 4 €.

Mittwoch, 16. August: Comedy und Musik mit Katie Freudenschuss unter dem Titel „Nichts bleibt wie es wird“ - Beginn: 19:30 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Donnerstag, 17. August: Kindermusical für Grundschulen „Der kleine Alexander von Humboldt - Alles ist mit allem verbunden“ - Beginn: 9:15 Uhr und 10:45 Uhr - Eintritt: 5 €.

Donnerstag, 17. August: Konzert „Elton and the Joels“ mit Bastian Korn und Band. Beginn: 20 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Freitag, 18. August: Kindermusical für Grundschulen „Der kleine Alexander von Humboldt - Alles ist mit allem verbunden“ - Beginn: 10 Uhr - Eintritt: 5 €.

Freitag, 18. August: Hauptstück „Der Name der Rose“, Historisches Kriminaldrama mit dem Schloss-Spiel-Ensemble - Beginn: 19.30 Uhr - Eintritt: VVK 22 € / AK 26 €.

Sonntag, 20. August: Kult-Jazzfrühshoppen mit der Band „Pilspickers“ aus Dortmund- Beginn: 11 Uhr - Eintritt: VVK 10 € / TK 14 €.

Tickets im Verkauf

Eintrittskarten für die Schloss-Spiele Hohenlimburg gibt es bei der Hohenlimburger Buchhandlung, Freiheitstr. 36, sowie bei Lotto Marx, Möllerstraße 17, im Theater an der Volme, Elbershallen, der Touristinformation Hagen, Mittelstraße 12, der Buchhandlung am Rathaus Hagen, Marienstraße 5 – 7, sowie in Die kleine Buchhandlung e. K., Hagener Straße 19, Letmathe.

Darüber hinaus können Karten auch im Internet bestellt werden unter www.proticket.de/schlossspiele und schlossspiele.de/tickets und über die ProTicket-Hotline 0231 / 9 17 22 90 (Mo – Fr 9.30 – 18 Uhr).

