Schloss-Spiele: Regen angekündigt – Premiere in Schulaula

Wegen des angekündigten Regens findet die Premiere der Schloss Spiele Hohenlimburg am 5. August nicht unter freiem Himmel im Hof von Schloss Hohenlimburg statt (hier ein Bild von 2021). Stattdessen wird das Stück „Der Name der Rose“ am Samstag und Sonntag in der Aula der Realschule Hohenlimburg gezeigt.

Hohenlimburg. Die Premiere der Schloss Spiele am Samstag und die Theatervorführung am Sonntag finden nicht im Schloss Hohenlimburg statt. Grund ist das Wetter:

Die Wettervorhersage beeinflusst den Auftakt der Schloss-Spiele in Hohenlimburg: Wegen des angekündigten Regens wird der Premierenabend des Hauptstücks „Der Name der Rose“ am 5. August um 19 Uhr in die Aula der Realschule in Elsey, Im Kley 32, verlegt. Gleiches gilt für die Vorführung des Stücks „Der Name der Rose“ am Sonntag, 6. August, um 18 Uhr, die wegen der angekündigten schlechten Witterung ebenfalls in die trockene Aula der Realschule verlegt wird.

Filmnacht und Gottesdienst im Schloss

Eröffnet werden die Schloss-Spiele am Freitag, 4. August, mit einer Filmnacht. Diese soll wie geplant im Hof von Schloss Hohenlimburg unter freiem Himmel stattfinden. Gezeigt wird das Historiendrama „Die Päpstin“, Einlass ist um 20 Uhr. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten.

Der Ökumenische Gottesdienst am Sonntagmorgen, 6. August, um 11 Uhr soll ebenfalls wie geplant unter freiem Himmel im Schlosshof stattfinden.

Schlechte Witterung

Bei den Abendveranstaltungen am Samstag und Sonntag sorgt der angesagte Regen nun dafür, dass umgeplant wird. Beide Abende sind längst restlos ausverkauft. „Wir hätten natürlich am Liebsten alle Veranstaltungen im Schlosshof, aber wenn die Leute im Nassen sitzen und frieren, dann hat das keinen Sinn“, sagt Carsten Kunz, Vorsitzender vom Freundeskreis Schloss-Spiele. Sie wollen nun das Beste aus der Situation machen.

Auch in der Realschule ist für Speisen und Getränke gesorgt. Der Eingang ist allerdings nicht barrierefrei.

