Schlossspiele Hohenlimburg: Infos zur neuen Spielzeit

Hohenlimburg Der Freundeskreis Schlossspiele feiert mit der Spielzeit 2024 auf Schloss Hohenlimburg gleich ein dreifaches Jubiläum:

„70 Jahre Kultur.Gut“ - so lautet das Motto, das Schloss-Spiel-Intendant Dario Weberg für die diesjährige Jubiläumsspielzeit des Kulturevents auf Schloss Hohenlimburg ausgewählt hat. Vom 16. August bis zum 1. September 2024 finden die Schloss-Spiele im Schlosshof statt. Es ist eine Spielzeit, die drei Jubiläen vereint: In erster Linie natürlich sind es die sieben Jahrzehnte Schloss-Spiele in der Höhenburg oberhalb der Stadt.

Sieben Jahrzehnte Schloss-Spiele in der Höhenburg

Denn nach einem Beschluss des Kulturausschusses der einst selbstständigen Stadt Hohenlimburg vom 5. April 1954 fanden im Sommer des Jahres die ersten Open-Air-Theaterveranstaltungen im Schlosshof statt.

35 Jahre später, nämlich am 9. Oktober 1989, fand im Hohenlimburger Rathaus die Gründungsveranstaltung des „Freundeskreises Schloss-Spiele“ statt, der seit dieser Zeit federführend das weit über die Grenzen der Lennestadt bekannte Kulturevent veranstaltet. Zu guter Letzt sind es in diesem Jahr die 10. Schloss-Spiele, die im Verantwortungsbereich des künstlerischen Leiters der Schloss-Spiele, Dario Weberg, liegen. Er übernahm im Jahr 2014 den „Staffelstab“ von Dr. Peter Schütze.





Diese drei Jubiläen werden am 21. April im Mittelpunkt einer festlichen Gala im Kulturzentrum Werkhof stehen, bei der Dario Weberg das Programm für die Spielzeit 2024 präsentieren wird.

„Helfer-Dank-Party“ im Café Halle

Kürzlich sagte der Vorstand des Freundeskreises um den 1. Vorsitzenden Carsten Kunz den treuen Helfern mit einer gelungenen Party im Café Halle zunächst einmal „Danke“ für die ehrenamtlich geleisteten Stunden in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten. „Was Jahr für Jahr geleistet wird, ist außergewöhnlich“, lobte Kunz das Engagement der inzwischen mehr als 100 Teammitglieder im Helferkreis. „Wir sind keine Profis, aber wir machen es wie die Profis.“ Nach den einstimmenden Worten durfte dann mit Tanz und Musik und besonderen Speisen ausgelassen gefeiert werden … bis in den frühen Morgen.

