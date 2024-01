Schneefall am Hagener Hauptbahnhof - auch dieses Winterbild stammt aus dem Archiv der Stadt Hagen.

Wetter Schnee in Hagen: Als der Eiszapfen meterhoch wuchs

Hagen Schnee in der Innenstadt - das gab es in Hagen zuletzt eher selten. Ein Blick ins historische Album des Stadtarchivs zeigt aber Kurioses.

Mehrere Tage Schneefall sorgen dafür, dass in der Innenstadt von Hagen der Schnee noch sichtbar ist. Dass das in der Vergangenheit häufiger der Fall war, zeigt ein Blick in die Bildersammlung des Stadtarchivs.

Hagen historisch - das kann im Winter auch kuriose Aufnahmen zutage fördern. Aus einem gefrorenen Springbrunnen ist ein riesiger Eiszapfen erwachsen. Und - heute kaum denkbar - zugefrorene Seen werden zu Schlittschuhflächen.

Winter in Hagen: Als der Eiszapfen viele Meter hoch wuchs Winter in Hagen: Als der Eiszapfen viele Meter hoch wuchs Winter, Schnee und Eis in Hagen - historische Bilder aus dem Stadtarchiv. Foto: Stadtarchiv / Archiv der Stadt Hagen

