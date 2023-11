Verkehr Schnee: Staus in Breckerfeld - Busse und Lkw stehen quer

Hagen/Breckerfeld Nach den ersten Schneefällen kommt es zu langen Staus zwischen Breckerfeld und Zurstraße. Dort stehen Lkw und Busse quer. Die aktuelle Lage:

Busse und ein Lkw stehen aktuell in Breckerfeld quer. „Seit 6 Uhr kommt es zwischen Zurstraße und Breckerfeld zu Staus“, sagt Polizei-Sprecherin Isabell Kircher. Die Verkehrsaufsicht der Hagener Straßenbahn sei ebenso vor Ort wie der Bauhof Breckerfeld, um die querstehenden Busse aus der misslichen Lage zu befreien. „Straßen.NRW ist außerdem bereits unterwegs. Es scheint sich um eine verzwickte Lage zu handeln, weil man dort so leicht nicht mehr wegkommt.“ Glücklicherweise seien bislang weder Sach- noch Personenschäden gemeldet worden.

Erster Schnee in Hagen und Breckerfeld: So sieht die Wetterprognose aus

Auf Hagener Gebiet kann die Polizei keine größeren Vorkommnisse vermelden. Auf der Selbecker Straße zwischen Hagen und Breckerfeld (Am Damm) hätten sich in den Morgenstunden zwei Lkw festgefahren. Weitere witterungsbedingte Verkehrsmeldungen gebe es bislang nicht.

Ausfälle im Busverkehr in Hagen und Breckerfeld

Aktuell kommt es, so teilt die Hagener Straßenbahn mit, auch zu Fahrtausfällen durch die Witterungseinflüsse. Betroffen ist am Morgen die Linien 512 zwischen Hagen, Selbecke und Breckerfeld sowie Wengeberg (in den Nachtstunden laut HST auch die Nachtexpresse NE3, NE4). Es kommt seit den frühen Morgenstunden zu Fahrtausfällen.

