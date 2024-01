Wetter Schnee und Glätte in Hagen und Breckerfeld: Warnstufe 2

Hagen/Breckerfeld Der Deutsche Wetterdienst hat für Hagen und Breckerfeld Warnstufe 2 ausgerufen. Am Nachmittag ist mit starkem Schnee und Glätte zu rechnen.

Warnstufe 2 für Hagen und Breckerfeld: So lautet die aktuelle Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen. Dabei handelt es sich um eine „Warnung vor markantem Wetter“. Am Dienstagabend hatte der DWD noch Warnstufe 1 ausgerufen.

Die Warnkarte für Hagen und Umgebung zeigt ein deutlliches Nord-Süd-Gefälle. Während für Dortmund und den nördlichen Teil des Ennepe-Ruhr-Kreises lediglich Stufe 1 ausgerufen ist („Wetterwarnung), droht sich die Lage im Raum Gummersbach zuzuspitzen („Unwetterwarnung). Von „Starker Schneefall im Westen und in der Mitte“ ist im aktuellen Wetterbericht (7.06 Uhr) die Rede.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

Für die Hagener Höhenlagen und Breckerfeld bedeutet die aktuelle Warnstufe: Neuschnee von 5 bis 15 Zentimeter zwischen 12 mittags und 6 Uhr morgens. Online-Wetterdienste wie das Portal „Wetter.de“ und „wetter-online“ prognostizieren Schneefall ab dem Mittag bei Temperaturen, die um den Gefrierpunkt - in Breckerfeld knapp darunter - liegen.

Wetterexperte Bastian Rissling hatte zuletzt erläutert, dass sich die Luftmassengrenze, die Teilen Deutschlands aktuell gar Unwetter bescheren könnte, weiter nach Süden verschoben hat. Gleichwohl hatte auch Rissling erklärt: „Natürlich kann es beim Wetter aber immer noch Überraschungen geben“, so Bastian Rissling.

Der Winterdienst in Breckerfeld jedenfalls ist vorbereitet. Das wiederum hatte Jochen Fliß, Leiter des Bauamts der Hansestadt versichert. Allerdings hatte er auch erläutert, dass man insbesondere bei starkem Schneefall nicht überall gleichzeitig sein könne.

