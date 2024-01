Der Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser in Hagen verzögert sich. Allerdings werden dieser Tage weitere Anschlüsse aktiviert.

Glasfaser Schnelles Internet in Hagen: Glasfaserausbau verzögert sich

Hagen Das Unternehmen Deutsche Glasfaser kündigt an, dass sich der Ausbau in Hagen verzögert. Das sind die Hintergründe.

Was die Deutsche Glasfaser mit den Worten „der geförderte Glasfaserausbau in Hagen geht erneut in die Verlängerung“ beschreibt, ist eine weitere Verzögerung des Projektes - voraussichtlich nun bis zum 30. Juni 2024. „Ressourcenengpässe bei dem von Deutsche Glasfaser beauftragten Baupartner verlangsamen das Projekt“, teilt das Unternehmen jetzt mit. Der aktuelle Plan könne bedauerlicherweise nicht eingehalten werden.

Zusätzlich gebe es leider noch einen Verzug beim Anschluss einiger Schulen an das Glasfasernetz, verursacht durch aufwendige Inhouse-Verkabelungen. Immerhin teilt die Deutsche Glasfaser weiter mit: „Die Genehmigungen und Gutachten zur Realisierung von Bahnquerungen, die zum Teil bisher noch ausstanden, sind inzwischen alle vollständig erstellt.“

Weitere Anschlüsse werden aktiviert

Trotz der Verzögerungen würden die Termine zur Aktivierung der Glasfaseranschlüsse bei den Kundinnen und Kunden in den nächsten Monaten wie gehabt und kontinuierlich weiter erfolgen. „Bislang wurden schon über 270 Kilometer Glasfaser-Trasse errichtet, und so konnten von knapp 1400 gebuchten Anschlüssen bereits 1135 Anschlüsse erfolgreich aktiviert werden“, so das Unternehmen. Kundinnen und Kunden könnten „mit Lichtgeschwindigkeit das schnelle Internet nutzen“.

Vor den Aktivierungen werden die Kunden nach wie vor vom Baupartner rechtzeitig kontaktiert. So könnte die abgestimmten Termine zur Fertigstellung der restlichen Hausanschlüsse vereinbart werden.

Millionenförderung von Bund und Land

Gefördert wird der Glasfaserausbau durch das Land NRW und den Bund – mit Fördermitteln in einer Gesamthöhe von ca. 27 Millionen Euro. Bei jetziger Beauftragung eines aktiven oder passiven Glasfaseranschlusses wird der Anschlusstermin individuell geprüft. Hier müssten sich die Bürgerinnen und Bürger auf etwas längere Wartezeiten einstellen. Auch wenn noch vereinzelt Baukolonnen gesichtet würden, sind die Ausbauphase und die damit verbundene Planung mittlerweile abgeschlossen.

Weitere Informationen erhalten Kunden auch unter www.deutsche-glasfaser.de oder telefonisch unter 02861 - 890 600. Alle Fragen zum Bau beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861/890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Für ländlichen und suburbanen Raum

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist nach eigenen Angaben der führende Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Pionier und Schrittmacher der Branche plane, baue und betreibe Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Die Deutsche Glasfaser strebe als Digital-Versorger der Regionen den flächendeckenden Glasfaserausbau an. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren sei die Deutsche Glasfaser - so die eigene Einschätzung - der Technologieführer für einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zähle zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfüge mit den erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von sieben Milliarden Euro.

