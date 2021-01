2000 Häuser zusätzlich können in Hagen mit schnellem Internet versorgt werden. Bereits geschlossene Verträge müssen jetzt erneut unterschrieben werden.

Internetausbau Schnelles Internet in Hagen: Neue Verträge sind nötig

Hagen. Hagener, die für den Ausbau mit schnellem Internet einen Vertrag mit Inexio geschlossen haben, müssen jetzt einen neuen Vertrag abschließen.

Hausbesitzer und Mieter, die für den Ausbau des schnellen Internets bislang einen Vertrag mit der Firma Inexio abgeschlossen haben, müssen jetzt einen neuen Vertrag mit der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser unterzeichnen. Darauf weisen die beiden Firmen sowie die Stadt Hagen in einer gemeinsamen Erklärung hin.

Inexio und Deutsche Glasfaser bilden mittlerweile eine gemeinsame Unternehmensgruppe. Im Spätherbst haben die Firmen gemeinsam mit den Fördermittelgebern entschieden, dass der Ausbau in Hagen fortan unter dem Dach der Deutsche-Glasfaser-Unternehmensgruppe fortgeführt wird.

2000 Häuser in Hagen können umgestellt werden

Spatenstich unter neuem Dach für das Förderprojekt war am 15. Februar. Zuvor hatte das Telekommunikationsunternehmen Inexio die Ausschreibung für den Glasfaserausbau an bisher schlecht versorgten Adressen in der Stadt Hagen für sich entschieden.

Im Februar 2020 unterzeichneten die Stadt Hagen und das Unternehmen einen sogenannten Zuwendungs- und Kooperationsvertrag für das Glasfasernetz. Das Projekt umfasst rund 2000 förderfähige Adressen in Hagen mit ca. 3500 Haushalten. Dabei werden die Gesamtbaukosten von ca. 32 Mio. Euro im Rahmen einer Förderung mit rund 25 Millionen Euro unterstützt. Diese Mittel stammen zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom Land.

Kostenlose Verlegung bis zum Übergabepunkt

Im Zeitfenster von Juni bis September 2020 hatten interessierte Hauseigentümer Gelegenheit, mit Inexio entsprechende Hausanschlussverträge abzuschließen. Diese sind erforderlich, um eine kostenlose Verlegung der Glasfaser und die Errichtung eines Hausübergabepunktes im jeweiligen Gebäude zu ermöglichen. Darüber hinaus war es interessierten Kunden schon möglich, entsprechende Tarife von Inexio zu buchen.

Nach der Zusammenführung der Unternehmen vertreibt Inexio lediglich Geschäftskundenprodukte. Eine Übertragung der bereits mit Inexio geschlossenen Verträge ist nicht möglich. Hausbesitzer müssen einen neuen Vertrag mit Deutsche Glasfaserabschließen. Dies ist während der gesamten Bauphase kostenlos.

Deutsche Glasfaser mit Büro in Hagen

Deutsche Glasfaser hat ein Baubüro in Hagen eröffnet, um die Kunden zu beraten. Das Büro befindet sich in der Helmholtzstraße 19 und ist donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr besetzt. Aufgrund der Coronabestimmungen ist leider derzeit ausschließlich eine Beratung und kein Vertragsabschluss im Baubüro möglich.

Eigentümer, die sich erst nach Abschluss der Bauphase für einen Hausanschluss entscheiden, müssen aufgrund des erheblich höheren baulichen Aufwandes mit entsprechenden Kostenbeteiligungen rechnen.

Ansprechpartner für Mieter ist zunächst der Vermieter

Interessierte Mieter müssen sich zunächst an ihren Vermieter wenden. Hauseigentümer, die möglicherweise nicht von ihren Mietern kontaktiert wurden, können sich direkt per Mail an info@deutsche-glasfaser.de wenden. Weitere Infos unter www.deutsche-glasfaser.de/tarife und unter 02861 8133 450. Infos zum Ausbau auch unter www.hagen.de/breitbandausbau.