Schock für junge Frau in Hohenlimburg: Alle Räder abmontiert

Hohenlimburg. Schock in der Morgenstunde für eine Autobesitzerin in Hagen-Hohenlimburg. Außerdem: Unfall mit beträchtlichem Schaden.

Eine 24-jährige Autobesitzerin erwartete am Mittwoch eine böse Überraschung. Gegen 8 Uhr erhielt ihr Lebensgefährte von einem Nachbarn ein Bild ihres VW aufs Handy geschickt. Der Wagen stand auf Steinblöcke aufgebockt und ohne Räder auf einem Anwohnerparkplatz der Straße Im Kirchberg.

Eben jenes Szenario erwartete die Hagenerin, als sie zur ihrem Wagen eilte. Die Steinklötze stammten offenbar nicht aus der unmittelbaren Umgebung. Die Radbolzen hatten die Täter zurückgelassen.

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge schlugen die Täter irgendwann nach 1 Uhr nachts zu. Hinweise nimmt die Polizei in Hagen unter der Telefonnummer 02331-986 2066 entgegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten

Ein 22-jähriger Autofahrer war am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in Hohenlimburg mit seinem Toyota auf der Straße „Alte Stadt“ in Richtung Holthausen unterwegs, als er laut Angaben der Polizei Hagen plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet.

Der Mann gab gegenüber den Beamten an, in der Kurve aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten zu sein. Er sei auf die entgegengesetzte Fahrspur geraten und über den Bordstein sowie den Grünstreifen gefahren. Anschließend habe sich das Auto gedreht und sei quer zur Straße zum Stehen gekommen.

Der 22-Jährige kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Toyota war an der Front deformiert, die linke Fahrzeugseite wies von der Mitte an bis zur hinteren Stoßstange Dellen auf, zudem waren Reifen und Felgen des Autos beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden ist beträchtlich, er wird seitens der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt.

