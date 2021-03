Schokoriegel-Diebstahl eskaliert in Hagen zu Rangelei

Hagen-Mitte. Ein profaner Schokoriegel-Diebstahl in einem Innenstadt-Supermarkt an der Mittelstraße ist am Samstag zu einer handfesten Rangelei eskaliert. Ein Gegen 16 Uhr beobachtete ein 28-jähriger Mitarbeiter des Ladens, wie der Unbekannte sich einen Schokoriegel in seine Jackentasche steckte.

Er sprach die Person in einem anderen Gang auf den Diebstahl an und forderte ihn auf, ihm die Ware auszuhändigen. Der Unbekannte wollte jedoch einfach den Supermarkt verlassen, so dass ihn der 28-Jährige am Arm festhielt und aufforderte, stehen zu bleiben. Daraufhin riss sich der Mann los und stieß ihn weg. Es kam zu einer Rangelei. Im weiteren Verlauf flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Der Mann ist 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Jeans sowie eine schwarze Kapuzenjacke mit Steppmuster. Hinweise an der Polizei: 986 2066.