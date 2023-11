Schon wieder am Tag: Einbruch in Hagen-Garenfeld

Diesmal stiegen Einbrecher am hellichten Tag in ein Haus in Garenfeld ein und stahlen Schmuck und einen Safe.

Garenfeld Schon wieder ein Einbruch am hellichten Tag in Hagen. Diesmal trifft es einen 39-Jährigen in Garenfeld, der sein Haus durchwühlt wiederfindet.

Als ein 39-Jähriger am Mittwoch in der Mittagspause sein Haus in Garenfeld betrat, stellte er gegen 12.15 Uhr fest, dass die Terrassentür geöffnet war. Als er anschließend in die erste Etage ging, fand er diverse Schubladen durchwühlt und offenstehend vor. Der Hagener verständigte die Polizei und zeigte einen Einbruch an. Bisher ist bekannt, dass mehrere hochwertige Uhren sowie ein Safe entwendet wurden. Die Tat ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und etwa 12 Uhr. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor

