Schon wieder! Erneut gewinnt ein Hagener Lotto-Millionen

Hagen Das Leben eines Menschen ändert sich von einem auf den anderen Tag. Westlotto gibt bekannt, dass ein Hagener Lotto-Millionär geworden ist

Der erste Gewinnrang blieb unbesetzt bei der jüngsten Lotto-Ziehung, sodass am Freitag, 12. Januar, weiterhin 120 Millionen Euro im Jackpot auf mögliche Gewinner warten. Im zweiten Gewinnrang aber hatte ein Hagener mit fünf Richtigen und einer Eurozahl riesiges Glück und hat 5,1 Millionen Euro gewonnen. Bereits im Juni 2023 hatte ein Hagener den Lotto-Jackpot geknackt. 6,6 Millionen Euro holte der Tipper aus Hagen mit sechs richtigen plus Zusatzzahl. Der Schein war damals anonym abgegeben worden.

Die Auszahlung des Geldes geschieht in enger Absprache mit dem Gewinner, der von der Gewinnerbetreuung des Lotterie-Unternehmens gleichzeitig auch beraten wird. Wenn ein Spieler einen größeren Betrag abräumt, kann er ihn nämlich nicht im Lotto-Laden um die Ecke einlösen, sondern muss mehrere formale Schritte durchlaufen, die nicht zuletzt den Gewinner schützen sollen.

Auf einen Lotto-Gewinn werden die meisten Spieler im Laden aufmerksam: „Dass die Leute bei der Ziehung mitfiebern und das ganze im Fernsehen verfolgen, kommt inzwischen nicht mehr so oft vor“, sagt Kemper. Die meisten, so erklärt er, würden „nichtsahnend in die Annahmestelle gehen und die Zahlen dann im Laden überprüfen lassen“, sagte Westlotto-Sprecher sagte Westlotto-Sprecher Bodo Kemper im vergangenen Sommer gegenüber der WP.

