Schon wieder: Hagener Bankmitarbeiterinnen verhindern Betrug

Hagen-Mitte. Ein älteres Ehepaar und eine 90-Jährige wurden in Hagen fast um ihr Geld gebracht: Zwei aufmerksame Bankmitarbeiterinnen verhinderten den Betrug.

Aufmerksame Bankmitarbeiterinnen haben eine Seniorin und ein älteres Ehepaar vor einem Enkeltrickbetrug in Hagen bewahrt: Am Dienstagnachmittag, um 14.30 Uhr, wollte eine 90-Jährige in einer Bank in der Bahnhofstraße einen größeren Geldbetrag abheben.

Enkeltrickbetrug in Hagen: Corona-Erkrankung von Angehörigen vorgegaukelt

Die Seniorin gab auf Nachfrage an, dass ihr Sohn schlagartig an Corona erkrankt sei und sie dringend das Geld benötige, um die Medikamente für die Behandlung bezahlen zu können. Zunächst wollte die ältere Dame nicht an einen Betrug glauben und ging in Richtung Ausgang der Filiale. Die Bankmitarbeiterinnen konnten sie jedoch davon überzeugen, auf die Polizei zu warten. Vor Ort konnte der Sohn der 90-Jährigen erreicht und der Trickbetrug bestätigt werden.

Noch während die Polizeibeamten bei der Aufnahme der Strafanzeige waren, kam ein Ehepaar in die Bank. Die 72-Jährige und ihr 83-jähriger Mann wollten an einem anderen Schalter den gleichen Geldbetrag wie die 90-Jährige abheben. Auch ihre Tochter sei angeblich plötzlich schwer an Corona erkrankt. Sie konnte ebenfalls erreicht werden und bestätigte, gesund und wohlauf zu sein. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren wegen Trickbetrugs ein.

Aufmerksame Hagener verhindern immer wieder Betrugsfälle

Erst vor gut einer Woche hatte eine aufmerksame Sparkassen-Mitarbeiterin in Hagen ebenfalls einen Betrug vereitelt. Immer wieder kommt es zu ähnlichen Vorfällen. Immer wieder aber auch gelingt es Menschen, einen Betrug zu verhindern. Wie auch im Fall von Halil Turan, ein Hagener Taxifahrer. Ihm kam das Verhalten einer 87-jährigen Mitfahrerin merkwürdig vor. Er konnte verhindern, dass sie um eine fünfstellige Summe ärmer wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen