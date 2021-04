Schüler aus Hagen sammeln beim Corona-Lauf 5500 Euro

Wehringhausen. Damit hatte der Hagener Sportlehrer Winterhoff nicht gerechnet: Seine Schüler erliefen insgesamt 5500 Euro gegen die Corona-Folgen.

Kein Stadion, keine Zuschauer, keine Motivation durch die Mitschüler – und dennoch hat die Freie Evangelische Gesamtschule (FESH) in Wehringhausen einen Spendenlauf der besonderen Art absolviert. Jeder Schüler lief allein und trug so seinen Teil zu der Gesamtsumme von stolzen 5500 Euro bei.

Die Aktion, die Sportlehrer Kevin Winterhoff auf die Beine gestellt hatte, stand ganz im Zeichen von Corona. Das galt schon in der Zeit vor dem Lauf, als der Sportunterricht wochenlang nur in Form von Videokonferenzen abgehalten werden konnte. „Ich dachte, wenn die Kinder schon nicht gemeinsam Sport treiben können, dann sollen sie zumindest dieses Gemeinschaftsgefühl beim Erreichen eines gemeinsamen Zieles spüren“, so Winterhoff.

Sechs Klassen nehmen teil

Schüler aus sechs Klassen nahmen schließlich an dem Spendenlauf teil, jede Klasse bestimmte ihren eigenen Spendenzweck. Einzige Vorgabe: Das Geld sollte dazu dienen, die Folgen der Coronakrise abzumildern.

Florian Schmalenberg erläuft 170 Euro. Foto: Kevin Winterhoff / FESH

Damit nicht geschummelt werde konnte, mussten die Teilnehmer ihre Laufstrecke mittels Lauf-App und Screenshot nachweisen. „Als christliche Schule wollen wir Nächstenliebe ganz real praktizieren und in dieser dunklen Zeit ein Licht schenken“ so Winterhoff.

Gute Einzelleistungen

Dass so viel „Licht“ bzw. 5500 Euro dabei herauskommen würde, das hatte der Sportlehrer allerdings nicht erwartet. Hervorzuheben sind Einzelleistungen wie die des 12-jährigen Iven-Noel Erhardt, der mit 11,03 Kilometern die längste Strecke zurücklegte.

Die Schüler waren aber nicht nur im Laufen sehr engagiert, sondern auch im Spendensammeln. Nino Cammarata (10) aus der 5b drückte dem verdutzten Sportlehrer nicht einen, sondern gleich drei Spendenzettel in die Hand – so viele Erwachsene, die jeweils einen bestimmten Betrag pro gelaufenen Kilometer spendeten, hatte er gefunden. So brachte Nino schließlich 500 Euro zusammen.

Das Geld wird nach den Osterferien gesammelt, so dass weitere Schüler, die den Spendenlauf noch nicht absolviert haben, dies nachholen können. Dann wird es gemeinnützigen Vereinen und Zwecken in Hagen zukommen. Darauf freuen können sich das Tierheim Hagen, das Kinderhospiz „Sternentreppe“ der Caritas, die Suppenküche der Obdachlosenhilfe und die SOS-Kinderdörfer.