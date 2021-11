Schüsse im Hagener Rotlichtviertel lösen Polizeieinsatz aus

Hagen-Mitte. Der Einsatz einer Schreckschusswaffe hat am Sonntagmorgen für Aufregung im Hagener Rotlichtviertel gesorgt.

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe im Hagener Rotlichtviertel haben in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nach Mitternacht erhielten die Beamten einen Hinweis, dass in der Düppenbeckerstraße aus einem Fahrzeug Schüsse in die Luft abgegeben worden seien.

Anzeige gegen 35-Jährigen

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Kia gestoppt werden, in dem drei Männer (33, 35 und 36 Jahre alt) saßen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des 35-jährigen Lüdenscheiders Platzpatronen in seiner Jackentasche. Der Mann räumte im weiteren Verlauf zudem ein, eine Schreckschusswaffe im Handschuhfach liegen zu haben, für die er jedoch keinen kleinen Waffenschein habe. Die drei Männer bestritten darüber hinaus, in die Luft geschossen zu haben. Die Polizisten stellten die Waffe und Patronen sicher. Der 35-Jährige erhielt eine Anzeige. Die konkreten Ermittlungen aufgrund der gemeldeten Schüsse in die Luft noch dauern an.

