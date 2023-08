Polizei in Hagen Schüsse in Hagen-Haspe bei einer Hochzeitsfeier

Haspe. Schüsse in Haspe am helllichten Tag auf offener Straße: Besorgte Anwohner alarmieren die Polizei Hagen. Und die wird fündig.

Bei einer Hochzeitsfeier hat ein Mann am Samstagnachmittag in Hagen-Haspe mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen.

Eine Passantin rief die Polizei gegen 15.20 Uhr zur Heubingstraße. Sie berichtete den Beamten, dass dort mehrere Fahrzeuge und Personen Verkehrsbehinderungen verursachten und es sich dabei offensichtlich um eine Hochzeitsfeier handelte. Außerdem konnte die Frau beobachten, dass einer der anwesenden Männer mehrfach mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen hatte.

Patronenhülsen am Boden

Die Polizisten fanden auf dem Gehweg der Heubingstraße mehrere Patronenhülsen. Dabei handelte es sich um Schreckschussmunition. Die Zeugin beschrieb den Beamten den Mann, der die Handfeuerwaffe in die Luft hielt und geschossen hat. Es stellte sich heraus, dass dieser bereits in einem Auto saß und wegfuhr. Es gelang den Polizisten, das Auto, in dem der 18-jährige Mann saß, anzuhalten. Sie konfrontierten ihn mit dem Sachverhalt und fanden funktionsfähige Schreckschussmunition in dem Auto. Eine Waffe fanden sie nicht.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die in der Heubingstraße entstandenen Verkehrsbeeinträchtigungen lösten die Polizeibeamten auf.

