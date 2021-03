Schul- und Kitabetrieb: Land stimmt Entscheidung der Stadt zu

Hagen. Ab Mittwoch greifen in Hagen Einschränkungen - jetzt gibt es die Zustimmung vom Land. Wie es nach den Ferien weitergeht ist noch offen.

Der Entscheidung des Hagener Krisenstabes von Montagnachmittag, aufgrund des weiter steigenden Infektionsgeschehens in der Stadt den Schul- und Kitabetrieb ab Mittwoch, 24. März, einzuschränken, hat das Land jetzt zugestimmt.

„Ob die damit verbundenen Maßnahmen über das Ende der Osterferien hinaus gelten werden, wird von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen in Hagen abhängen“, teilt die Stadt am Dienstag mit. Und: „In der zweiten Ferienwoche wird es dazu erneut eine Abstimmung mit dem Land über das weitere Vorgehen geben.“

Eingeschränkter Pandemiebetrieb

Der Hintergrund: Nach dem erst Ende Februar die Schulen wieder geöffnet hatten und in Kitas am 8. März der eingeschränkte Pandemie-Betrieb aufgehoben wurde, kommt jetzt wieder die Rolle rückwärts. Die Stadt Hagen wird die Kitas und Schulen ab Mittwoch für den Großteil der Hagener Kinder und Jugendlichen wieder dicht machen. In den Kitas herrscht dann eingeschränkter Pandemiebetrieb, in der Grundschule Wechselunterricht und für die Sekundarstufe I Distanzunterricht. Lediglich Abschlussklassen werden wie gewohnt unterrichtet.