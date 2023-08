Viele Grundschulkinder (Symbolbild) in Hohenlimburg erleben seit dem Schulstart nach den Sommerferien erschwerte Bedingungen auf dem Schulweg per Bus: So fährt der Schulbus aus der Nahmer nun deutlich länger bis zur Grundschule Wesselbach und fährt zudem nicht mehr über Haltestellen in Oege. Die Straßenbahn reagiert auf Kritik und ab dem 14. August greifen erste Änderungen.

Fahrplan Schulbusse in Hohenlimburg: Hier ändert sich was

Nahmer. Nach dem Schulbus-Ärger in Hohenlimburg ändert die Straßenbahn ab 14. August den Fahrplan und führt eine neue Linie ein. Hier die Änderungen:

Ab Montag, 14. August, gibt es eine Neuerung im Schulbusverkehr in Hohenlimburg. Um 7:42 Uhr fährt extra ein Kleinbus mit der Bezeichnung „SW10“ von der Haltestelle „Obernahmer“, der um 7:58 Uhr die Haltestelle „Grundschule Wesselbach erreichen sollte. Dieser Kleinbus ist ausschließlich Grundschülern vorbehalten. Der neue Schulbus wird im Rahmen einer Testphase vorerst bis zum 25. August erprobt.

+++ Lesen Sie auch: Hohenlimburg: Nach Eltern-Ärger: Neuer Schulbus für die Nahmer +++

Änderungen bei Linien

Darüber hinaus gibt es Änderungen bei den bestehenden Schulbuslinien: Der Einsatzwagen E42 fährt nur noch bis zur Heideschule. Der weitere Streckenverlauf bis in die Wesselbach entfällt. Die Endhaltestelle des E42 wird von der Haltestelle „Auf dem Dreische“ zur Haltestelle „Grundschule Auf der Heide“ verlegt. Der Bus hält somit ab sofort wieder direkt vor die Schule.

Beim Einsatzwagen E107 werden die Fahrten, die bislang um 11:35 und 12:35 Uhr ab der Heideschule in Richtung Hoesch Siedlung verkehrten, nun fünf Minuten eher abfahren. Der Bus fährt nun also um 11:30 Uhr und 12:30 Uhr von der Heideschule ab.

Darüber hinaus fährt der Einsatzwagen E108 nun alle Fahrten auch über die Haltestellen „Hohenlimburg Mitte“ und „Hohenlimburg Bf (Steig 2)“.

Alle Infos zu der Fahrplanänderung gibt es auch unter www.hst-hagen.de.

Kritik an Fahrplan-Änderungen

Grund für die Änderungen ist der Schulbus-Ärger, den es in Hohenlimburg zum Schulstart nach den Sommerferien gab: So mussten Eltern aus der Nahmer und Oege feststellen, dass Schulbusse zusammengelegt wurden und sich Fahrpläne geändert hatten. Die Fahrtzeit für Grundschüler aus der Nahmer wurde deutlich länger, Haltestellen in Oege fielen gleich ganz weg. Eltern und Schulen wurden von den Änderungen überrascht. Nach Berichterstattung dieser Zeitung hat die Hagener Straßenbahn Fehler in der Kommunikation eingeräumt und sich bei Betroffenen entschuldigt.

Kein Halt in Oege

Der neue Schulbus für die Nahmer und die Änderungen an bestehenden Schulbuslinien ist eine erste Reaktion auf die Kritik. Weiter ohne Anbindung an den Schulbusverkehr bleibt aber Oege. Von dort müssen Schulkinder mit dem Linienbus derzeit zum Bahnhof Hohenlimburg fahren und umsteigen, um zur Schule zu kommen, oder sich gleich von ihren Eltern fahren lassen. Die Straßenbahn will auch hier Aahilfe schaffen und einen Einsatzwagen für Schüler über Oege einrichten. Dieser Bus soll ab Montag, 28. August, zum Einsatz kommen und vorerst zwei Wochen testweise fahren, um den Bedarf zu prüfen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen