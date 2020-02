Hagen. Kein Unterricht an Hagener Schulen am Montag, 10. Februar. Das hat die Stadtverwaltung aufgrund des Orkans Sabine beschlossen.

Schulen in Hagen: Keine Unterricht am Montag

Der Unterricht an sämtlichen Hagener Schulen ist für Montag, 10. Februar, aufgrund des Orkans Sabine abgesagt worden. Das erklärte Alexander Smolinski, Lagedienstleiter bei der Feuerwehr Hagen, nach Rücksprache mit Verantwortlichen der Stadt. Ab 17 Uhr wird bei der Stadt Hagen ein Krisenstab eingerichtet.

„Das Risiko ist einfach zu groß“, erklärt Smolinski die Lage angesichts des Orkans Sabine, „gleichzeitig sprechen wir die dringende Empfehlung aus, den Aufenthalt im Freien zu meiden.“

Betreuung an den Schulen in Hagen gewährleistet

Sollten Eltern ihre Kinder trotzdem zur Schule schicken, so ist eine Betreuung gewährleistet. Unterrichtet wird allerdings nicht. An die Schulen in privater Trägerschaft ist die Empfehlung ergangen, sich dem Vorgehen der Stadt anzuschließen.

Eine generelle Schließung der Hagener Kindertagesstätten kommt für die Stadt Hagen nicht in Betracht. Im Gegenteil: Die städtischen Kindertagesstätten seien sogar verpflichtet zu öffnen.

Feuerwehr appelliert an den gesunden Menschenverstand

Allerdings befinden sich nur 25 Prozent der Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft. „Auch hier appellieren wir an den gesunden Menschenverstand. Wir raten dringend, die Kinder zu Hause zu lassen“, so Smolinski weiter, „wer nicht unbedingt nach draußen muss, sollte zu Hause bleiben.“