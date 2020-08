Polizei Hagen Schusswaffen-Überfall auf Tankstelle am Ischeland in Hagen

Ischeland. Einer 20-jährigen Verkäuferin wird bei einem Überfall auf eine Tankstelle eine Pistole vorgehalten. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Unbekannte Täter haben am Montagabend gegen 21.30 Uhr eine Tankstelle in der Straße „Am Sportpark“ überfallen. Gegen 21.30 Uhr betraten zwei mit Sturmhauben maskierte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle. Während ein Täter um den Verkaufstresen herumging und die 20-jährige Angestellte aufforderte, die Tageseinnahmen herauszugeben, stand der zweite Täter vor dem Tresen. Er hielt eine schwarze Schusswaffe in der Hand und zielte in Richtung der 20-Jährigen. Diese musste Bargeld in eine durch die Täter mitgebrachte Plastiktüte packen. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer samt Beute in Richtung Randweg. Eine sehr schnell eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Drei Täter werden durch die Polizei beschrieben – wer kann Hinweise geben?

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Täter eins (stand hinter dem Tresen): männlich, 16 bis 22 Jahre alt, ca. 1,75-1,85 Meter groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei deutsch, bekleidet mit schwarzer Sturmhaube, schwarzer Jacke, schwarzer Trainingshose (vermutlich der Marke Adidas), weißen Sportschuhe (evtl. der Marke Lacoste), trug schwarze Stoffhandschuhe. Täter zwei (hielt Schusswaffe in der Hand): männlich, ca. 16 bis 22 Jahre alt, schlanke Statur, südosteuropäisches Aussehen, bekleidet mit schwarzer Sturmhaube, Kapuzenjacke mit dunkler Aufschrift auf dem Rücken, schwarzer Jogginghose, auffällig blauen Sportschuhen mit weißer Sohle (evtl. der Marke Nike), trug ebenfalls schwarze Stoffhandschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der 02331 / 986 2066.