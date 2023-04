Schwammstadt Hagen: Mit cleveren Ideen vor Fluten schützen

Diplom-Ingenieur Lars Kiesewetter, Entwässerungsplaner beim Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH), möchte in Hagen Baumrigolen etablieren, um im Geiste der Schwammstadt-Idee die Wasserbewirtschaftung in Hagen ökologischer auszurichten.

Hagen. Trotz aller Schäden und Ängste: Die jüngste Regenfluterfahrung hat in Hagen die Sensibilität für Schwammstadtkonzepte erhöht. Es gibt gute Ideen.

Was sich hinter dem zunehmend in Mode kommenden Fachbegriff „Schwammstadt“ so ganz exakt verbirgt, werden die wenigsten Menschen im Detail erklären können. Doch dass die Vier-Flüsse-Stadt Hagen sich genau in diese Richtung zügig entwickeln muss, dürfte jedem Bürger spätestens seit den folgenschweren Jahrhundertfluten im Sommer 2021 mehr als klar geworden sein.

Baumrigolen sollen in Hagen zu einem Mosaikstein werden, das Wassermanagement in der Stadt klimagerechter zu organisieren. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Durch sogenannte Baumrigolen möchte der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) hier in den nächsten Jahren wesentliche Mosaiksteine liefern, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Dabei handelt es sich um vorzugsweise unterirdische Speicherpuffer in Form von Pflanzbeeten, über die eingeleitetes Regenwasser aufgenommen und versickert werden kann. Am Kuhlerkamp soll im Neubaugebiet Kuhlen Hardt diese Technologie das erste Mal verbaut und somit ein neuer ökologischer Standard etabliert werden.

Neue Rolle für Grün und Wasser

Die Federführung für dieses Projekt liegt in den Händen von Lars Kiesewetter. Der Diplom-Ingenieur interpretiert seine Rolle beim WBH ohnehin eher als Wasserbewirtschafter denn als traditioneller Stadtentwässerer: „Wir befinden uns nun einmal in einer Zeit des Wandels“, verweist er darauf, dass in Hagen im Zeichen der Klimaanpassung nicht nur die Mobilität völlig neu gedacht, gestaltet und organisiert werden müsse, sondern ebenso die Rolle von Grün und Wasser weiter in den Vordergrund rücken solle.

Dafür gibt es in seinen Augen vier gute Gründe: die Vermeidung von zunehmender Hitzeentwicklung in der Stadt, die Verbesserung der Biodiversität und Luftqualität sowie die Schaffung lebenswerterer Wohn-, aber auch Gewerbegebiete. „Wasser spielt dabei immer eine ganz zentrale Rolle“, wirbt der Entwässerungsplaner dafür, unbedingt schon heute damit zu beginnen, die Stadt der Zukunft zu gestalten.

Die Stadt Bochum hat bereits damit begonnen, mit Hilfe von Rigolen das Wassermanagement in der Stadt auf die Erfordernisse der Klimazukunft auszurichten. Foto: Klaus Pollkläsener / FFS

Die Baumrigolen (Kostenpunkt eines Prototyps: 6000 Euro) sind dazu entlang der Straßen perspektivisch ein erfolgversprechendes Instrument. Denn neben den Faktoren, die vordergründig die Lebensqualität der Menschen in Zeiten zunehmender Hitzeperioden verbessern, geht es zugleich um mindestens ebenso relevante ökologische Effekte wie die Verbesserung von Grundwasserneubildung, die Rückhaltung von Niederschlagsabflüssen und die damit einhergehende Verringerung von Überflutungsgefahren.

Raum im Pflanzbeet für Regen

Die Ursprungsidee der Baumrigolen stammt aus Skandinavien, wo die Stadtplaner vordergründig das Ziel verfolgten, den zugepflasterten Stadtbäumen durch Entsiegelungen und eine optimierte Regenzufuhr mehr Wasser und Luft zukommen zu lassen. Immerhin sollen die in Hagen angedachten Rigolen dem Wurzelwerk der Bäume pro Stamm einen Raum von etwa zwölf Kubikmetern Bodensubstrat verschaffen. Letztlich muss man sich die künftigen Pflanzbeete wie eine Mulde vorstellen, die durch Öffnungen in den Randsteinen sowohl von der entsprechend angeschrägten Straßen- als auch den Bürgersteigseiten mit Regenwasser befüllt wird.

Dabei sickern natürlich auch Schmutzstoffe von den Straßen (Mikroplastik, Bremsstäube, etc.) ein, die im Erdreich vorgefiltert werden und nicht mehr in so hoher Konzentration in der kommunalen Entwässerung landen. Um in sehr feuchten Zeiten eine Überversorgung der Bäume mit Wasser zu verhindern, sind im Grund der Rigolen-Beete, die entlang einer Straße auch unter Parkbuchten hindurch in der Tiefe miteinander verbunden sind, zudem Drainage-Leitungen vorgesehen, die bei einer Übersättigung das Nass aufnehmen und ins Kanalnetz ableiten.

Gewinn für das Stadtklima

Selbst für das Wasser von den Dächern der Wohnbebauung, das bislang auf direktem Weg über Dachrinnen ins Kanalnetz geführt wird, möchte Kiesewetter mittelfristig intelligente und vor allem klimafreundliche Ableitungsmöglichkeiten beispielsweise über Entwässerungsteiche oder eben Rigolen schaffen, um die Temperaturbalance in der Stadt zu optimieren. Wie am Ende die verbesserte Wasserbilanz konkret ausfällt, möchte der Ingenieur in dieser frühen Phase noch nicht spekulieren: „Wir tasten uns da jetzt erst einmal ran“, hofft Kiesewetter jedoch, dass das über Jahrzehnte angelegte Projekt letztlich etwa 90 Prozent der Regenereignisse mit Hilfe der künstlich geschaffenen Versickerungsrinnen, in denen das Wasser bei Starkregen auch mal ein paar Stunden steht, aufnehmen kann. Die Stadt Bochum, die bereits erfolgreich mit solchen Systemen arbeite, sei auf die Backup-Systeme einer Drainage kaum noch angewiesen.

In Henrichenburg hat die Stadt die Rigolen-Mulden auch in normalen Wohnstraßen angelegt, um hier bei Niederschlagsereignissen das Regenwasser zu sammeln. In Hagen sollen dort auch Straßenbäume angepflanzt werden, die von dem Wasser profitieren. Foto: GATZMANGA, Karl / FFS

Bei der Wahl der Baumarten setzt man in Hagen zunächst einmal auf Erlen, Baumhasel, Sumpf- und Stieleiche, Feld- und Spitzahorn sowie Ulmen, die sowohl mit größeren Wassermengen, aber bedingt auch mit Streusalz umgehen können. „Unter ihren Kronen ist es im Sommer im Gegensatz zu offenen Straßenzügen lediglich 30 statt 50 Grad heiß“, skizziert der WBHler ein zunehmend wichtigeres Stück sommerliche Lebensqualität.

Testquartier am Kuhlerkamp

Bei der Konzeption arbeiten die Entwässerungsplaner eng mit den Straßenplanern sowie dem kommunalen Grün-Ressorts zusammen und haben sich als Prototyp-Gelände das Neubauquartier Kuhle Hardt ausgeguckt. Dort sieht der Bebauungsplan obendrein auch zahlreiche Gründach-Lösungen vor, um die Klimaresilienz zusätzlich zu erhöhen. „Diese Ergebnisse werden wir jetzt erst einmal abwarten und analysieren“, erwartet Kieswetter schon heute, dass die dortigen Baumrigolen in den Sommermonaten bei anhaltender Hitze und Trockenheit deutlich seltener bewässert werden müssen.

Außerdem, so der Experte weiter, könnten perspektivisch sich anschließende Regenrückhaltebecken ebenfalls deutlich kleiner und somit kostengünstiger dimensioniert werden, weil das Wasser ja schon an anderer Stelle ökologisch sinnvoll verwertet wurde. Eben genau so, wie es nur eine intelligente Schwammstadt mit Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Baumrigolen entlang der Straßen zu leisten vermag.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen