Schwerer Bandendiebstahl: Polizei Hagen sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in ein Fachgeschäft in der Hagener Innenstadt setzt die Polizei Hagen auf Zeugenhinweise.

Hagen-Mitte. Mit einem Stein haben Diebe die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals eingeworfen und reichlich Beute gemacht. Wer hat was gesehen?

Aufgrund eines schweren Bandendiebstahls in der Hagener Innenstadt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Nacht zum Montag waren mehrere bislang unbekannte Täter in die Filiale eines Mobilfunk-Anbieters in der Innenstadt eingestiegen und hatten mehrere Elektrogeräte sowie das Handy eines Zeugen, der die Flüchtenden verfolgte, gestohlen.

Der 33-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde gegen 2.16 Uhr darauf aufmerksam, dass mehrere Personen die Schaufensterscheibe des Geschäftes in der Elberfelder Straße mit einem Stein eingeworfen hatten und von dem Tatort flüchteten. Er nahm mit seinem Auto die Verfolgung der Unbekannten durch die Spinngasse und die Viktoriastraße auf und alarmierte die Polizei. Die Täter stiegen in ein Auto ein und fuhren über die Bergstraße in Richtung der Konkordiastraße. Dort bog der Fahrer in Richtung des Treppenaufganges zum Bergischen Ring ab und hielt an.

Verfolger wird attackiert

Der 33-Jährige erkannte, dass zwei Personen aus dem Auto ausstiegen und über die Treppen flüchteten. Drei weitere Personen blieben in dem Auto sitzen. Einer von ihnen ging auf den Verfolger zu, forderte ihn auf, auszusteigen und stahl ihm dabei sein Handy. Der 33-Jährige ergriff anschließend die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen noch am Tatort. Dabei stellte sich heraus, dass die Täter mehrere Smartphones, Tablet-PCs sowie Smartwatches gestohlen haben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des schweren Bandendiebstahls ein. Zeugenhinweise: Telefon: 02331-986 2066.

+++ Auch lesenswert: Warum die Stadt Hagen kilometerweise neue Regale anschafft +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen