Schwerer Unfall auf Haßley: Kreisverkehr wird zum Katapult

Hagen. Auto überschlägt sich mehrfach bei Unfall in Kreisverkehr auf der Haßleyer Straße. Die beiden Insassen werden schwer verletzt.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag ereignete sich am Kreisverkehr auf Haßley ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Hagener befuhr die Haßleyer Straße aus Richtung Emst kommend in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt Hagen-Süd.

Der Wagen fuhr auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs, die wie ein Katapult wirkte. Das Auto überschlug sich daraufhin mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Foto: Alex Talash

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Hagener die Kontrolle über seinen blauen Peugeot, im Kreisverkehr überschlug sich der Wagen mehrfach, bevor das Fahrzeug in einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Hierbei verletzten sich der Fahrer und sein ebenfalls aus Hagen stammender 26-jähriger Beifahrer schwer. Beide mussten zunächst durch die Feuerwehr Hagen aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor sie stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden konnten.

Zur Klärung der genauen Unfallursache rief die Polizei ein Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf zur Unterstützung. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat Hagen geführt. An dem Pkw entstand Totalschaden.

