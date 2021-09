Am Mittwochmorgen kam es in Elsey zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zusammenstoß Schwerer Unfall in Elsey – Hubschrauber landet auf Parkplatz

Elsey. In Elsey kam es am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Aktuell sind mehrere Straßen gesperrt

Am Mittwochmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Elsey. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Reisebus, ein Linienbus und ein LKW, stießen zusammen. Die Polizei kann die Zahl der Verletzten noch nicht beziffern. Mehrere Löschgruppen sind alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr hat die Wache Ost besetzt. Ein Rettungshubschrauber landet auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Esserstraße.

An dem Verkehrsunfall in Elsey sind mehrere Busse beteiligt. Foto: Alex Talash

Mehrere Straßen gesperrt

Der Parkplatz ist daher zurzeit ebenso gesperrt, wie die Esserstraße zwischen der Henkhauser Straße und dem Gelände des Busunternehmens Reimann. Die Esserstraße und die Möllerstraße sind in Fahrtrichtung Elsey komplett gesperrt. Laut Polizei wird der Verkehr über den Gotenweg abgeleitet.

