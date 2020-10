Verkehr Schwerer Unfall in Hagen: Alexanderstraße gesperrt

Altenhagen. Die Alexanderstraße in Hagen ist derzeit nach einem schweren Unfall gesperrt.

Schwerer Unfall auf der Alexanderstraße in Altenhagen: Zwei Menschen wurden schwer verletzt, nachdem ihre Fahrzeuge zusammengestoßen waren.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 14.30 Uhr. Eine 58-jährige Autofahrerin wollte nach bisherigen Ermittlungen der Polizei mit ihrem VW von der Alexanderstraße nach links in die Straße Am Pfannenofen abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Kia eines 40-Jährigen, der die Alexanderstraße entlang fuhr.

Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden wenig später von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Auch ein geparkter Opel wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Alexanderstraße musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Aktuell dauert die Sperrung noch an. Die Polizei empfiehlt, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt das Hagener Verkehrskommissariat.