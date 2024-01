Unfall in Hohenlimburg an der A46-Autobahnabfahrt Elsey

Unfall Schwerer Unfall in Hagen-Elsey: Kind bei Kollision verletzt

Am Dienstagmittag prallen ein alter VW-Bus und ein VW Passat an der Autobahnabfahrt Elsey schwer zusammen. Ein Kind wird verletzt.

Am Dienstagmittag sind an der A46-Autobahnabfahrt Hagen-Esley ein gelber VW-Bus und ein VW Passat schwer zusammengestoßen. Der 35-jährige Fahrer des Passats hatte den Bus beim Abbiegen nach links auf die Auffahrt Richtung Iserlohn übersehen. Der Passatfahrer hatte ein neunjähriges Kind an Bord. Dieses Kind und der Fahrer des Busses wurden schwer verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge gelten nach dem Unfall als Totalschaden.

