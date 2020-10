Schwindelerregend: Höchste Baustelle Deutschlands in Hagen

Da auch noch hoch? Kommen Sie, Herr Brauer, uns fällt sicher irgendeine Ausrede ein, warum wir die letzten fünf, sechs Meter auf einem an die Turmhaut geschraubten Baugerüst weglassen könnten. 70 Meter hoch über Hagen. Nur ein lockeres Schräubchen vom tiefen Sturz in die Volme entfernt. Im usseligen Nieselregen dieses herbstlichen Tages, der die Stirn so benetzt, als schwitze man in einem Dampfbad an. Ulrich Brauer streckt schweigend den Arm zur Nach-Ihnen-Geste aus. Ist ja gut. Hinauf, hinauf in die Wolken. Zum aktuell höchsten Dachauftrag Deutschlands.

Hagens höchste Baustelle Hagens höchste Baustelle Hagens höchste Baustelle. Foto: Michael Kleinrensing

Der nüchterne Arbeitsauftrag hört sich so an: Das 40 Jahre alte Dach des 40 Jahre alten Arbeitsamtes, wie der Hagener Volksmund das Hochhaus an der Körnerstraße weiterhin nennt, muss saniert und abgedichtet werden. Die beige Spitze des Turmes, in dem sich Klimatechnik und die Heizung befinden, erhält zudem neue Platten an der äußeren Hülle. Malocht wird hier in zugiger Höhe sicher noch bis Weihnachten, wenn manche der 340 Mitarbeiter im Hochhaus-Turm nach Feierabend wieder das Licht anlassen und der nach außen entstehende Tannenbaum aus beleuchteten Büros in die Stadt strahlt.

Dachdeckergehilfe Joachim Tholen füllt alten Kies in Bigbags. Foto: Michael Kleinrensing

Der „Turm von Mordor“

„Turm von Mordor“ nennen manche Kollegen des benachbarten Jobcenters am Graf-von-Galen-Ring das letzte verbliebene City-Hochhaus. Die düstere Landmarke des Reiches von Sauron aus dem Herrn der Ringe. Nun ja, Arbeitsagentur-Chefin Katja Heck, die ja auch irgendwie in diesem Turm mehr oder weniger thront, wird den Vergleich natürlich ablehnen. Gleichzeitig ist zumindest die Kraft der Symbolik angebracht. Aus diesem Turm wird das Schicksal vieler Menschen in Hagen gelenkt. Ganze Existenzen. Arbeitslosigkeit, Unterstützung, neue Bildungswege – das sind die großen Themen auf den 17 Etagen mit den abgetönten Fenstern und den drei Aufzuganlagen, die immer wieder zicken und, wenn sie denn sprechen könnten, sagen würden, dass sie eigentlich zwei mehr hätten sein müssen. Das sagt zumindest der Hochhaus-Flurfunk. . .

Als 2004 Hunderte Kilo Sprengstoff den „Langen Oskar“, das einstige Sparkassenhochhaus am heutigen Karree, aus der Innenstadt radierten, war es, als hätte man den grünen Zwilling des Arbeitsamtes weggepustet. Moment, der Arbeitsamt-Turm kann kein Zwilling sein, weil er gar nicht grün ist, wollen Farb-Experten entgegen? Falsch: Er ist dunkelgrün und nicht schwarz, wie viele glauben. In 70 Metern Höhe direkt an der Außenhaut, wo der Seil-Lasten-Aufzug des Unternehmens Kreiskorte-Labanauskas aus Aurich hoch- und runterfährt, sieht man das ganz gut im Kontrast zu den unzählbaren Taubenkot-Flecken. Das Gebäude ist ganz klar dunkelgrün. Alles korrodiert hier oben im Hagener Wind. In die 17. und letzte Etage drang sogar Wasser durch.

Firmen-Inhaber Florian Kreiskorte-Labanauskas erklärt Presseprecher Ulrich Brauer die Sanierung der Fassade. Foto: Michael Kleinrensing

40 Jahre steht der Turm hier jetzt. Ulrich Brauer gehörte zu den ersten Mitarbeitern, die hier einzogen. „An die Ausblicke habe ich mich zwar gewöhnt“, sagt er, der sein Büro in der 16. Etage hat. Und trotzdem stelle man sich immer wieder an die Glasfronten und blicke raus. Der Turm musste immer wieder angepackt werden. Nach dem Flughafenbrand von Düsseldorf wurde er aufwendig brandschutzsaniert. Als auch die Arbeitsagentur gemerkt hatte, dass ihre Mitarbeiter nicht für alle Ewigkeiten Rollwagen mit Papierakten von Etage zu Etage liften werden, sondern die Zukunft der Akte elektronisch ist, da wurde das gesamte Gebäude neu verkabelt. So, als pflanze man einem Betonklotz ein Venensystem ein.

Hagens großer Sanierungsstau

Die Dachdecker haben hier oben wenig vom 360-Grad-Blick über Hagen. Weil sie aus Aurich kommen, wissen sie auch nicht, was der Blick von hier oben alles offenbart. Dass es zum Beispiel ein gewaltiges Brett ist, das man bohren muss, wenn man das grau-verbaute Bahnhofsviertel freundlicher machen will. Mindestens bräuchte es wohl den Auftrag, das ganze Viertel weiß zu streichen. Vermutlich muss aber der Abrissbagger an manchen Stellen neue Flächen schaffen.

Ein letzter Rundgang durch die Abrisshäuser Ein letzter Rundgang durch die Abrisshäuser Ein letzter Blick in die Abrisshäuser. Foto: Michael Kleinrensing

Die Bahnhofshinterfahrung wirkt wie ein gesetzter Stent hinter dem Galen-Ring und der Brücke über die Gleise, die ja bekanntlich einfach so einstürzen kann. Unten am Fuß ist die alte Rampe abgeklemmt. Hagener Sanierungsstau aus der Vogelperspektive.