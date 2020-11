Sechsstellige Beute: Hagenerin von „Handwerker“ reingelegt

Hagen-Mitte. Eine alte Dame aus Hagen ist durch einen miesen Trick um ihre Ersparnisse und ihre Wertgegenstände gebracht worden.

Sparbücher, Bargeld, Schmuck und hochwertige Uhren: Eine 80-Jährige ist am Dienstag in ihrer Wohnung am Hohen Graben in sechsstelliger Höhe bestohlen worden – und zwar durch einen fiesen Trick während sie anwesend war.

Es läutete gegen 9.45 Uhr an ihrer Wohnungstür. Ein Mann stand dort. Er sagte zu der Hagenerin: „Unten wird etwas am Wasser gemacht, ich muss einmal Ihre Abläufe überprüfen“. Daraufhin ging der Mann in das Badezimmer und drehte den Duschkopf auf. Er forderte die 80-Jährige auf, die Brause festzuhalten. Anschließend öffnete er die Wasserhähne im Bad und in der Küche. Durch das laufende Wasser konnte die Frau nicht hören, was geschah, als der Mann sich in der Wohnung aufhielt.

Trickdieb sprach einwandfreien Deutsch und gab sich als Handwerker aus

Nach etwa zehn Minuten schaute die Hagenerin nach, wo der vermeintliche Handwerker sich aufhielt. Er war verschwunden. Als die 80-Jährige einen ihrer Ringe auf dem Boden liegen sah, wurde ihr bewusst, dass etwas nicht stimmte. Eine Schublade war geöffnet und ein Wohnzimmerschrank aufgebrochen. Es fehlten Sparbücher, Bargeld, Schmuck und hochwertige Uhren. Der Beuteschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Unbekannte sprach einwandfreies Deutsch und wird als erwachsen beschrieben. Er trug eine graue Jacke, auf der vermutlich rote Querstreifen zu sehen waren. Eine Fahndung der gerufenen Polizei führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Die Kripo bittet jetzt um Mithilfe.

Polizei bittet um Hinweise unter dieser Telefonnummer

Wer hat am Dienstag, zwischen 9.45 und 10 Uhr, in der Straße Am Hohen Graben, die oben beschriebene Person gesehen? Vermutlich trug sie eine grüne Geldkassette bei sich. Insbesondere sind Fluchtrichtung oder genutzte Fahrzeuge für Ermittler von Bedeutung. Hinweise nimmt die Polizei unter 986 2066 entgegen.