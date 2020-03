Die Hängepartie um das Grundstück des ehemaligen Rangierbahnhofs Hengstey am Ufer des Ruhrsees spitzt sich weiter zu: Bis zum Monatsende muss der Rat entscheiden, ob er der Bahn für ihre Investitionspläne eine Alternativfläche anbietet oder auf juristischem Wege erstreiten möchte, dass das Gelände für die Bahn entwidmet wird. Die Planer möchten auf dem Grundstück das Freizeitareal Seepark realisieren und sich damit an der Internationalen Gartenbau Gartenausstellung 2027 (IGA 2027) beteiligen.

Infobox „Nicht mit der Brechstange“ Die Hagener SPD möchte angesichts der komplizierten Grundstückssituation am Hengsteysee den Fokus jetzt lieber auf das Hagener Harkortseeufer richten. „Dann sind wir auf der sicheren Seite, wir müssen die Entwicklung am Hengsteysee nicht mit der Brechstange durchsetzen“, appellierte Jörg Meier (SPD). Dezernent Keune erinnerte im Umweltausschuss daran, dass der Rat bis Ende März eine Entscheidung treffen müsse, ob man den Weg über die Alternativflächen an der Dortmunder Straße mit der Bahntochter DB Energie gehen wolle. Andernfalls müsse die Stadt dem Eisenbahn-Bundesamt bis zum 31. März signalisieren, dass man im Klageverfahren eine Entwidmung des Rangierbahnhofgeländes vorantreiben wolle. Ein solcher Prozess würde so langwierig sein, dass die IGA 2027 definitiv für die Seepark-Idee nicht mehr zu erreichen ist.

Allerdings plant die Deutsche Bahn auf der Fläche ein Umrichterwerk zu realisieren. Nebenan müsste die Netzgesellschaft Amprion zudem ein Umspannwerk errichten. Beide Baumaßnahmen würden die Seepark-Idee torpedieren, weil damit eine Förderung der Maßnahme unmöglich gemacht würde. Daher hat die Stadt Alternativflächen am Rande der Dortmunder Straße angeboten. Dort könnte ein Regenklärbecken des Wirtschaftsbetriebes Hagen verlegt werden und somit der notwendige Platz für ein 700 Quadratmeter großes und etwa zehn Meter hohes Umspannwerk geschaffen werden. Die Kosten von 2,2 Millionen Euro würden durch die Unternehmen getragen.

Massiver Eingriff in die Natur

Zudem müssten allerdings auch 850 Quadratmeter des Naturschutzgebietes Uhlenbruch geopfert werden. Das Umrichterwerk der DB Energie könnte nur wenige Meter entfernt im Landschaftsschutzgebiet Hengsteysee Ruhr angesiedelt werden. Obwohl diese 34.000 Quadratmeter große Fläche insbesondere als Brut- und Nahrungsbiotop für diverse Wasservögel dient, hält die Stadt Hagen diesen Eingriff noch für verhältnismäßig. Das Umrichterwerk würde als technische Anlage eine Fläche von 1500 Quadratmetern einnehmen und eine Höhe von acht Metern haben.

Baudezernent Henning Keune machte in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses deutlich, dass diese baulichen Einrichtungen alle hinter dem dort bestehenden Baumbewuchs verschwinden und sich somit ins Landschaftsbild einpassen könnten. Eine These, der vor allem die Grünen nicht folgen wollten. „Wir haben erhebliche Probleme mit den Alternativstandorten“, betonte Hans-Georg Panzer, Vorsitzender des Umweltausschusses. Zudem vermisse er aussagekräftige Details zu den geplanten Bauwerken und den Eingriffen in die Natur: „Bisher haben wir nur alternative Fakten vorgelegt bekommen“, kritisierte der Grüne. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen in Boele, Bathey und Helfe damit einverstanden sind, wenn wir mit der Verwandlung des Böhfeldes in ein Gewerbegebiet und den technischen Anlagen an der Dortmunder Straße den gesamten Bereich zwischen der Autobahn 1 und den Bahngleisen in den nächsten Jahren zubauen.“

Zweifel am Zeitplan bis 2027

Seitens der SPD wurden vor allem Zweifel laut, ob sich der Seepark bis zur IGA 2027 überhaupt noch realisieren lasse. „Bis zum Sommer passiert erst mal nichts“, erinnerte Ratsherr Werner König daran, dass bis dahin Bahn und Amprion noch das Alternativangebot prüften und ihre Bedingungen formulierten. „Dann kommt die Altlastensanierung, deren Kosten noch vollkommen unklar ist. Gleiches gilt für die inhaltliche Gestaltung des Freizeitgeländes. Hier muss erst noch ein Wettbewerbsverfahren in Gang gebracht werden. Dann folgt ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren, und dann muss das Projekt auch noch umgesetzt werden. Das ist bis 2027 schon jetzt nicht mehr zu schaffen“, warnte der Genosse.

Die Planung hat keine großen Zeitreserven“, räumte auch Keune ein, „aber sie ist noch realisierbar.“ Auch die CDU drängt weiterhin auf Umsetzung. „Wir haben diese Planung jetzt seit zehn Jahren diskutiert“, fasste Unionssprecher Jörg Klepper zusammen. „Es handelt sich lediglich um einen milden Eingriff in das Naturschutzgebiet, daher sollten wir den Weg fortsetzen und die große Chance für den Seepark nutzen.“