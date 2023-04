Seid heute nett zueinander beim Einkaufen in Hagen

So viel Platz dürfte heute zwischen den wenigsten Supermarkt-Regalen in Hagen herrschen.

Heute steht für den Lebensmittelhandel einer der umsatzträchtigsten Tage des Jahres bevor. Bitte liebe Hagener – behaltet die Nerven!

Na, schon alles für die Schlemmer-Festtage im Kühlschrank und Vorratsregal verstaut? Stehen die Getränke schon kalt, und die Zutaten für frisches Süßes aus der Osterbäckerei sind komplett? Falls nicht, sind heute in den Supermärkten Nerven wie Drahtseile gefordert. Denn der Gründonnerstag zählt traditionell zu den umsatzstärksten Tagen der Branche.

Diese hat übrigens in den vergangenen Jahren ausgesprochen gutes Geld verdient. Denn in den Corona-Monaten gehörte der Lebensmittelhandel zu den absoluten Krisen-Gewinnern: Denn Menschen in Isolation neigen eben dazu, sich vor lauter Langeweile gerne selbst kulinarisch zu verwöhnen.

Horrende Preissteigerungen

Dennoch gehen gerade die Preise für den täglichen Bedarf durch die Decke, wie man nach jeder Runde entlang der Regale leidvoll erfahren muss. Preissteigerungsraten von deutlich mehr als 20 Prozent sind keine Seltenheit. Das ist umso erstaunlicher, weil im Ausland, wo zuletzt ein voller Einkaufswagen ja eher teurer als in Deutschland bezahlt werden musste, die Preise trotz der Inflation längst nicht so dramatisch anziehen. Sollte es da etwa gewisse Mitnahmeeffekte geben, um das deutsche Preisniveau auf das europäische Level anzuheben? Ein Schelm, wer hier eine gezielte Strategie vermutet.

Zumindest sollten die Kunden, die heute an den Kassen beim Ostereinkauf tief in ihre Taschen greifen und zugleich noch mehr Geduld mitbringen müssen, ihren Ärger nicht an den Mitarbeitern auslassen – die können nun wirklich nichts dafür, dass diese Zeiten besonders kostspielig sind. Daher der wohlmeinende Appell: Seid trotz des Trubels nett zueinander, schließlich ist die Osterbotschaft eine friedliche. Dicke Luft gibt es auch so schon reichlich in dieser Welt.

