Dirk Halverscheid und Gudrun Fischer bereiten den Bauernmarkt am kommenden Samstag in Dahl vor.

Lebensmittel Seit 25 Jahren Bauernmarkt in Hagen: Eingeschlagen wie Bombe

Hagen. Der Bauern- und Kreativmarkt in Hagen-Dahl erlebt am Samstag, 22. Oktober, seine 48. Auflage. Das erwartet die Besucher im Jubiläumsjahr.

Als vor 25 Jahren auf Anregung von Wilhelm Vogel der erste Bauernmarkt in Hagen-Dahl stattfand, konnte wohl niemand ahnen, dass dies der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein würde. „Der Markt hat seinerzeit eingeschlagen wie eine Bombe“, erinnert sich Gudrun Fischer aus Niggenbölling, Vorsitzende des Vereins Bauern- und Kreativmarkt Hagen-Dahl: „Wir waren schon um die Mittagszeit nahezu ausverkauft.“

Aufgrund der hervorragenden Resonanz wurde fortan in und vor der Bürgerhalle zweimal jährlich ein Bauernmarkt veranstaltet. Am kommenden Samstag blickt das Volmetal der 48. Auflage entgegen, von 10 bis 18 Uhr bieten Landwirte und Kunsthandwerker aus der Region ihre heimischen Produkte für die Bürger an.

Bürgerhalle noch nicht vollständig renoviert

Da die bei der Jahrhundertflut im Juli 2021 stark beschädigte Bürgerhalle noch nicht vollständig renoviert ist, findet der Markt wieder im erweiterten Außenbereich statt. „Mittlerweile ist unser Markt ja weit über die Grenzen von Hagen hinaus bekannt“, sagt Gudrun Fischer, die mit ihrem Mann Walter die Direktvermarktung von Fleisch und Wurstwaren fast vollständig aufgegeben hat und daher selbst nicht mehr an der Veranstaltung teilnimmt.

Von den Händlern der ersten Stunde, die ihre Produkte bereits 1997 beim ersten Bauernmarkt verkauft haben, sind noch die Landwirte Brenne aus Garenfeld, Benninghaus aus Linscheid und Rafflenbeul aus der Selbecke vertreten. Erstmals fehlt in diesem Jahr Wilma Scholz aus Iserlohn mit ihrer Marmelade und den floristischen Produkten. „Aber insgesamt sind wir sehr froh, dass das Volmetal an diesem Tag wieder zusammenkommt“, freut sich Gudrun Fischer.

Überschaubar und regional geprägt

Der Bauernmarkt ist eine überschaubare, regional geprägte Lebensmittelmesse geblieben, eine traditionsreiche Veranstaltung, deren Ablauf sich in den vergangenen 21 Jahren kaum verändert hat. Auch in diesem Jahr werden wieder Fleisch, Wurst, Käse, Marmeladen, Liköre und weitere Güter aus heimischer Produktion angeboten. Die Anbieter informieren, wie ihre Produkte erzeugt werden, wo sie herkommen und wo man sie auch abseits des Marktes kaufen kann.

Die Pfadfinder haben wieder ein buntes Programm für die Kinder auf die Beine gestellt, die Biologische Station hilft bei Fragen rund um den Garten und bietet ihren Apfelsaft an, der Förderverein des Kindergartens Dahl macht Bastelangebote, Silke Dutschke aus Brechtefeld ist mit Erzeugnissen ihrer Alpakas zugegen.

Halverscheidts betrieben den Grillstand

Für das leibliche Wohl der Besucher ist wie immer gesorgt. Den Grillstand betreibt Bauer Halverscheid, der mit seinem Hof unweit der Volme vom Hochwasser besonders getroffen wurde und noch immer nicht alle Folgen der Katastrophe aufgearbeitet hat. Das ehemalige Kaminzimmer gleiche einem Materiallager, berichtet Dirk Halverscheid: „Und unsere Werkstätten sind ebenfalls noch nicht wieder in Betrieb.“

+++Lesen Sie auch: Neues Hotel am Bahnhof in Hagen+++

Immerhin hat sich herausgestellt, dass die landwirtschaftlichen Flächen in unmittelbarer Nähe des Flusses nicht mit Schadstoffen belastet sind und weiterhin bewirtschaftet werden dürfen. neben Grasland handelt es sich um ein etwa einen Hektar großes Getreidefeld, auf dem Halverscheid in diesem Jahr bereits wieder Roggen gezogen hat. „Ohne unsere Felder hätten wir einpacken können“, sagt der Landwirt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen