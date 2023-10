Motorradfahrer (62) stirbt nach Unfall auf Selbecker Straße

Hagen. Nach der Kollision mit einem Pkw-Fahrer auf der Selbecker Straße in Hagen ist ein Motorradfahrer aus Herdecke gestorben. Die Straße ist gesperrt.

Und wieder ein schwerer Unfall mit einem Motorradfahrer in Hagen: Am heutigen Sonntag, 1. Oktober, ist es gegen 10.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Motorradfahrer (62 Jahre) aus Herdecke sowie ein Pkw mit Essener Kennzeichen beteiligt waren, gekommen.

Reanimierungsversuche scheitern

Reanimierungsversuche an der Unfallstelle in Nähe des Restaurants Rosengarten blieben erfolglos – der Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen vor Ort. Ein vorher angeforderter Rettungshubschrauber zog wieder ab.

Ein Rettungshubschrauber rückte wieder ab. Foto: Alex Talash

Die Selbecker Straße ist seit Sonntagvormittag komplett gesperrt, dort herrscht ein Verkehrschaos, da im Freilichtmuseum im Mäckinger Bachtal eine Großveranstaltung – das beliebte, zweitägige Herbstfest – stattfindet.

Zwei Motorräder unterwegs

Nach Informationen unserer Zeitung waren zwei Motorräder in Richtung Selbecke/ Breckerfeld unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein Autofahrer (62 Jahre alt) die Selbecker Straße in Richtung Breckerfeld.

Kollision vor dem Gastrobetrieb Rosengarten

Vor dem Restaurant Rosengarten kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Auto und einem der Motorräder; besagter Motorradfahrer starb. Der Autofahrer steht unter Schock und wird von Experten betreut; außerdem waren Notfallseelsorger zur Stelle, die die Augenzeugen betreuten.

Ein Unfallaufnahmeteam klärt nun die Hintergründe des Verkehrsunfalls mit Todesfolge.

Erst vor knapp einem Monat (am 2. September) kam es in Hagen ebenfalls zu einem tödlichen Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Ein 46-jähriger Motorradfahrer verstarb auf der A46 in Hagen-Hohenlimburg.

