September fällt in Hagen etwas zu kühl und viel zu nass aus

Hagen. Nach dem viel zu trockenen und auch sehr warmen Sommer fiel der September in Hagen etwas zu kühl aus. Hier die aktuellen Daten.

Das September-Wetter lag in Hagen mit einer Durchschnittstemperatur von 14,4 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm 0,4 Grad unter dem langjährigen Vergleichswert der vergangenen drei Jahrzehnte. Nach dem April war dies bereits der zweite Monat in diesem Jahr, der zu kühl ausfiel. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die zwanzig Wetterstationen im Verbund vom Wetternetz-Hagen, lag mit 14,2 Grad gleichauf mit dem NRW-Durchschnitt. Am kühlsten war es in Rummenohl mit 13 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 15 Grad. Wärmster Ort in NRW innerhalb des Messnetzes des Deutschen Wetterdienst (DWD) war Köln-Stammheim mit 15,8 Grad.

Der vergangene Monat startete sommerlich. In der ersten Monatshälfte wurden bis auf wenige Tage tagsüber oft mehr als 25 Grad, teils auch noch über 30 Grad erreicht. Das Monatsmaximum wurde am 5. in Dahl mit 31,9 Grad registriert. Um die Monatsmitte herum kam es zu einem markanten Temperatursturz. Bis zum Monatsende wurde die 20-Grad-Marke kaum noch erreicht. Zum Teil blieb es auch deutlich frischer. Am 18. wurde nirgends im Stadtgebiet mehr als 11,9 Grad gemessen. Am Bölling erreichte die Höchsttemperatur sogar nur 8,8 Grad. Diese Werte sind für diese Jahreszeit nahe an den Rekordwerten. In den teils klaren und schon recht langen Nächten konnte es insbesondere im Volmetal ordentlich auskühlen. Am 30. wurde in Rummenohl mit 0,5 Grad das Monatsminimum innerhalb des Stadtgebiets verzeichnet. In Bodennähe gab es den ersten Frost.

126 Liter Regen

Mit einer Niederschlagsmenge von 126 Liter pro Quadratmeter, gemessen an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm, wurde der langjährige Mittelwert um über 60 Prozent überschritten. An 19 Tagen wurde messbarer Niederschlag registriert. Am wenigsten Niederschlag fiel in Oege mit 102 Liter, am meisten in Rummenohl mit 167 Liter pro Quadratmeter. Beim DWD lag die Spannweite innerhalb Nordrhein-Westfalen zwischen rund 60 Liter im Münsterland und fast 250 Liter in der Eifel.

Die Sonnenscheindauer lag mit 152 Stunden im Bereich des langjährigen Mittels. An zwei Tagen gab es überhaupt keinen Sonnenschein. Das NRW-Mittel lag bei 153 Stunden mit einem Maximum von 172 Stunden am Niederrhein. Schlusslicht war der Kahle Asten mit 120 Sonnenstunden.

Der September war überwiegend windschwach. An 17 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an drei Tag stürmisch (> Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten 85 Kilometer pro Stunde. In Düsseldorf traten mit 86 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.

