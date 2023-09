Die Einbruchsserie in Hagener Gartenlauben scheint aufgeklärt.

Schrebergärten Serie von 100 Einbrüchen in Hagen: Polizei nimmt Mann fest

Hagen. Über 100 Einbrüche in Gartenlauben beschäftigten die Polizei Hagen seit März. Nun vermeldet die Kripo eine Festnahme.

Die Kripo in Hagen hat einen 37-jährigen Mann festgenommen, der für eine Serie von Einbrüchen in Kleingartenanlagen verantwortlich sein soll.

Der Festnahme gingen intensive und umfangreiche Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei voraus. Die Tatorte lagen im gesamten Stadtgebiet.

Seit Anfang März wurden der Polizei Hagen über 100 Einbrüche in Gartenlauben gemeldet. Die Taten haben sich in 14 unterschiedlichen Kleingarten-Kolonien im gesamten Stadtgebiet ereignet. Gestohlen wurde alles, was nicht niet- und nagelfest war: Werkzeug, darunter Bohrhämmer, Kettensägen und Bohrmaschinen, Spirituosen, Konserven, Musikboxen, ein Baustellenradio und eine Drohne.

Bei einigen Einbrüchen entstanden Videoaufnahmen, denn so mancher Kleingärtner sichert seine Laube heutzutage durch eine Kamera. Aber auch Wildkameras zeichneten Einbrüche auf.

Das Videomaterial wurde von den Beamten der Kripo in Hagen sicher gestellt. Ein Abgleich der Aufnahmen sowie weitere, parallel laufende Ermittlungen führten die Ermittler schließlich zu dem Tatverdächtigen.

Diebesgut in Wohnung gefunden

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen wurde beim Amtsgericht Hagen ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt. In dieser trafen die Beamten auf den Mann und fanden dort Diebesgut, welches zurückliegenden Laubenaufbrüchen zuzuordnen war.

Durch die Videoaufzeichnungen und das Diebesgut ist es den Ermittlern gelungen, dem Tatverdächtigen bereits etwa 40 Einbrüche zuzuordnen. Auf einen weiteren Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft hin wurde Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen.

Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Er musste eine Speichelprobe abgeben, da an verschiedenen Tatorten auch DNA-Spuren sichergestellt wurden. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

