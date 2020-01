Hagen. 13 Autos haben in den letzten Monaten in Vorhalle gebrannt. Jetzt hat die Polizei Hagen einen Mann festgenommen,

Der Brandstifter von Vorhalle scheint gefasst. Das hat die Polizei Hagen mitgeteilt. Festgenommen wurde ein 38-jährige Mann am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung. Die Staatsanwaltschaft Hagen hat Haftbefehl gegen den Mann beantragt.

Seit September 2019 waren in Vorhalle immer wieder Autos in Flammen aufgegangen. Insgesamt dürften wohl 13 Brandstiftungen auf das Konto des Mannes gehen, der immer wieder im Bereich Reichsbahnstraße, Revelstraße und Opphauser Straße zugeschlagen hatte.

38-Jähriger wohnt in der Nähe der Tatorte

Nach umfangreicher Ermittlungsarbeit gelang der Kripo jetzt die Festnahme des Mannes, der ganz in der Nähe der Tatorte wohnt. Den Ausschlag für den Zugriff gab die letzte Brandstiftung. Am Samstag, 25. Januar, hatte ein VW Lupo in Vorhalle gebrannt.

Die Kriminalbeamten hatten nun genügend Beweise, um die Wohnung des 38-Jährigen zu durchsuchen. Bei der Durchsuchung wurde Brandbeschleuniger gefunden. Neben den Brandstiftungen werden dem Mann werden weitere Sachbeschädigungen im Stadtteil vorgeworfen.

Letzter Brand erst am Samstag in Vorhalle

Am frühen Samstagmorgen war die Hagener Feuerwehr zu einem Brand an der Ophauser Straße ausgerückt. Die Feuerwehr selbst, die wie die Polizei gegen 4.45 Uhr alarmiert worden war, hatte den Brand im Motorraum eines VW Lupo schnell unter Kontrolle. Nach 15 Minuten war der Einsatz abgearbeitet. Das Fahrzeug älteren Baujahrs hat allerdings nur noch Schrottwert.

Aufgrund des Brandortes lag der Verdacht nahe, dass der Serien-Brandstifter erneut zugeschlagen hatte. Das konnte die Polizei zunächst zwar nicht bestätigen. Die weiteren Ermittlungen lieferten dann aber den Beweis, das auch der 13. Pkw-Brand von dem 38-Jährigen gelegt wurde.

Polizei Hagen hatte Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt

„Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Serien-Brandstifter handelt“, hatte Polizeisprecher Michael Siemes schon Mitte Dezember erklärt, als wieder einmal zwei Autos in Flammen aufgegangen waren. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, war in der Zwischenzeit eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt worden.