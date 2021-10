Sich würdig erweisen

Anlässlich der dunkler werden Jahreszeit blickt Henning Waskönig auf die Dinge, die im Leben wichtig sind.

Der Herbst ist da. Und mit ihm – zumindest bei mir – die Erinnerung an einige Zeilen des Dichters Rainer Maria Rilke: „Die Blätter fallen, fallen wie von weit, / als welkten in den Himmeln ferne Gärten; / sie fallen mit verneinender Gebärde. / Und in den Nächten fällt die schwere Erde / aus allen Sternen in die Einsamkeit. / Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. / Und sieh dir andre an: es ist in allen. / Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen / unendlich sanft in seinen Händen hält.“





Die Blätter fallen. Und mit ihnen fällt der Blick auf die eigene Endlichkeit. Wir nähern uns im Kirchenjahr den Zeiten, zu denen wir unserer Verstorbenen gedenken. Zugleich wird uns die Begrenztheit des eigenen Lebens deutlicher bewusst. Und es meldet sich die Frage: Was ist mir wichtig in meinem Leben?





Kurz vor ihrem Tod hat die Literaturwissenschaftlerin Marilyn Yalom ihre Gedanken hierzu – in einem gemeinsamen Buch mit ihrem Mann – festgehalten. Sie schreibt unter anderem: „Und ich trage eine Zeile aus Psalm 23 in meinem Herzen: ‚Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.‘ Ich strenge mich an, mich dieser Zeile würdig zu erweisen und sie an die nächste Generation weiterzugeben.“ Mich berührt dieser Gedanke, sich den alten Worten aus den Psalmen würdig zu erweisen.

Was genau Marilyn Yalom hiermit gemeint hat, weiß ich nicht. Für mich bedeutet es: Ich bin gewiss, dass Gott es gut mit mir meint. Trotz Leid, Not und Gefahren lasse ich mir diese Gewissheit nicht nehmen. Mein Leben – ja das Leben aller Menschen – wird gehalten und bewahrt. Das gebe ich gerne an die nächste Generation weiter. Leicht wird das nicht.





Doch es hat ja niemand verboten, dass wir uns anstrengen dürfen.

Henning Waskönig ist künftiger Superintendent des Ev. Kirchenkreis Hagen

