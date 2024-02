Sieg in Vechta - vieles läuft für Phoenix Hagen

Vechta Revanche geglückt, Boden gut gemacht: Während Phoenix Hagen in Vechta gewinnt, verliert Jena in Bayreuth.

So ist eben ein Basketball-Spiel doch ein Spiel der Läufe. Folglich lässt sich dieser Erfolg von Phoenix Hagen auch so zusammenfassen: 2:1 nach Läufen für das Team von Chris Harris. Lauf Hagen. Lauf Vechta, Lauf Hagen. Kein Lauf Vechta mehr. Heißt in Zahlen: 98:79 für die Gäste.

Und weil Jena im Parallelspiel gegen Bayreuth nicht erfolgreich war, kann das Team von Coach Chris Harris auch im Kampf um die ersten vier Play-Off-Plätze in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A Boden gut machen. Phoenix rückt auf Platz zwei vor und hat den direkten Vergleich - zumindest bislang - gegen den Dritten Frankfurt für sich entschieden.

Das Leben schwer gemacht

„Wir haben das souverän gemacht“, so Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt, „wir hatten eine Phase im Spiel, da haben wir uns das Leben selber schwer gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir Vechta phasenweise an die Wand gespielt.“

Ausflug an einem Mittwochabend: Rund 40 Fans unterstützten Phoenix Hagen in Vechta. Foto: Jörg Laube

Nach dem Spiel - das übrigens eine geglückte Revanche für die unglückliche Hinspielniederlage Ende Dezember war - war es dann auswärts wie auch daheim: Die Fans in Gelb, erneut mit starker Delegation vor Ort, feierten mit einer Humba und lautstarken „Sieg“-Gesängen den Erfolg in der Fremde.

Phoenix-Lauf im zweiten Viertel

Ein Erfolg, der erstmal im zweiten Viertel konkrete Gestalt annahm (Lauf eins). Da erwischte Phoenix - im Gegensatz zum ersten Viertel, als es fast drei Minuten dauerte, bis Christopher Krause die ersten Punkte für die Gäste erzielte - einen Traumstart. Nach einem Elf-Punkte Lauf stand es 33:20. Was Vechta Coach Hendrik Gruhn, der die Partie nach der deutlichen Schlappe in Bochum zu „einem Spiel der Ehre“ erklärt hatte, zur Auszeit veranlasste.

An alter Wirkungsstätte erfolgreich: Siler Schneider spielte in der letzten Saison für Vechta. Foto: Jörg Laube

Hagen konnte trotzdem auf einen 14-Punkte-Vorsprung ausbauen. Dann aber folgte Fehlwurf auf Ballverlust - und umgekehrt. Das junge Team von Vechta, das sich insbesondere unter dem Korb stark zeigte, konterten (Lauf 2). Und ging zwei Minuten vor der Pause erstmals nach der guten Anfangsphase wieder in Führung.

Engagiert an der Seitenlinie: Phoenix Coach Chris Harris. Foto: Jörg Laube

Immerhin: Zur Halbzeit hatte Phoenix die Führung zurückerobert und lag mit vier Punkten vorn. Auch weil Naz Bohannon (allein 7 Rebounds in der ersten Hälfte) sich einen abprallenden Dreier von Christopher Kraus schnappte und quasi direkt mit der Sirene verwandelte.

Vier Dreier bringen die Vorentscheidung

Was Lauf Nummer drei einleitete. Denn nach der Pause spielte Phoenix in der Defense konsequent und traf vorn Dreier um Dreier (Devonte McCall zweimal, Naz Bohannon und Bjarne Kraushaar) - 60:46.

Ein früher Rückschlag in Halbzeit zwei, von dem sich das Nachwuchsteam des Bundesligisten, bei dem erneut mit Johann Grünloh (10 Punkte/3 Assists und 7 Rebounds) eines der größten Talente des deutschen Basketballs auf dem Feld stand, nicht mehr erholte.

Eines der größten Talente

Doch weder er noch der im Hinspiel so starke Kevin Smit, der (und das soll nicht respektlos klingen) rein äußerlich erst einmal so wirkt, dass er in keinem Bezirksliga-Spiel auffallen würde, konnten dem Spiel eine erneute Wende verleihen (kein Lauf).

Die haben das hier zum Heimspiel gemacht. Und das an einem Mittwochabend. So etwas beflügelt die Jungs, das macht richtig Spaß. Martin Schmidt - Geschäftsführer Phoenix Hagen, über die rund 40 Hagener Fans

Überzeugend bei Phoenix, das ansonsten durch starkes Teamplay glänzte: erneut: Jamel McAllister. Der Mann, der erst am Sonntag sein Debüt in der zweiten Liga feierte und ansonsten für den SV Haspe 70 in der ersten Regionalliga auf dem Feld steht. 13 Punkte in 16 Minuten, ein feiner Assist und drei Rebounds - das war seine Statistik in Hälfte eins. Der 26-Jährige darf nach der Vechta-Partie - so gibt es die Liga vor - nun nur noch dreimal für Phoenix auflaufen.

Erneut mit starkem Auftritt für Phoenix Hagen: Jamel McAllister, der eigentlich in der Regionalliga für SV Haspe 70 aufläuft. Foto: Jörg Laube

„Jamel hat das wieder extrem gut gemacht“, lobte auf Phoenix-Geschäftsführer Martin Schmidt den 26-Jährigen nach dem Spiel. „Lennart Boner ist immer noch nicht bei 100 Prozent. Insofern ist sein Einsatz wirklich wichtig.“

Was auch für rund 40 mitgereiste Fans gilt: „Die haben das hier zum Heimspiel gemacht“, so Schmidt, „und das an einem Mittwochabend. So etwas beflügelt die Jungs, das macht richtig Spaß.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen