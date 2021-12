Signal des Lebens: Im Hasper Forst entsteht neuer Babywald

Haspe. Die Nachfrage der Familien ist ungebrochen: Deshalb lassen die Hasper in Zusammenarbeit mit dem WBH den nächsten Babywald entstehen.

Als Weihnachtsgeschenk für Eltern, Paten, Großeltern sowie Onkel und Tanten klingt es geradezu maßgeschneidert: Wie wäre es als Gabe zum Fest mit einem Lebensbäumchen im Hasper Babywald 4.0? In Zusammenarbeit mit den Forstleuten des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) bietet die Bezirksverwaltungsstelle Haspe ab dem kommenden Jahr interessierten Familien wieder diese charmante Chance, eine nachhaltige und bleibende Erinnerung an die Geburt neuer Erdenbürger zu schaffen. Und das jetzt bereits am vierten Standort. „Diese alte Hasper Tradition, Babywälder vorzuhalten, sollte auf jeden Fall bewahrt werden“, unterstreicht Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki.

Der neue Hasper Babywald entsteht südöstlich der Gaststätte Hinnenwiese. Foto: Wiebke Molzahn / WP

Die ursprüngliche Version – also den Babywald 1.0 – etablierte bereits vor 19 Jahren der damalige Bezirksvorsteher Jochen Weber auf dem Spielbrink. Sechs Jahre lang wurden dort verschiedene Obstbaumsorten gepflanzt, bis die Fläche letztlich keinen Raum mehr für weitere Gehölze bot. Daraufhin entstanden beidseits der Verbindungsstraße zwischen Hinnenwiese und Kaiser-Friedrich-Turm auf ehemaligen Kyrill-Flächen zwei weitere Babywald-Areale, die angesichts der immensen Nachfrage allerdings 2018 auch schon wieder vollgelaufen waren.

Anmeldung per Flyer auf allen Kanälen möglich Wer sich für einen Lebensbaum im neuen Hasper Babywald interessiert, sollte sich über den extra dafür entworfenen Flyer zum Kauf eines Obstbaumes (Kirsche, Apfel oder Pflaume) anmelden. Diesen können Interessenten sowohl im Internet herunterladen (Link:https://www.hagen.de/irj/portal/FB-BVHA) oder eine gedruckte Version an der Bezirksverwaltungsstelle im Hasper Torhaus, Kölner Straße 1, während der Öffnungszeiten beim Sicherheitsdienst abholen. Dort kann das ausgefüllte Formular dann auch wieder abgegeben werden. Außerdem kann das Papier per E-Mail gesendet werden an bezirksverwaltungsstelle-haspe@stadt-hagen.de. Außerdem ist dies natürlich auch per Post (Bezirksverwaltungsstelle Haspe, Torhaus, Kölner Straße 1, 58135 Hagen) oder per Fax (02331/2072492) möglich. Nach jeder Anmeldung erhalten die Interessenten eine Eingangsbestätigung. Weitere Rückfragen beantwortet die Bezirksverwaltungsstelle auch telefonisch unter 2074315 oder 2074308.

eitdem drohte die symbolträchtige Tradition ein wenig einzuschlafen, zumal der Bezirksvertretung mit dem Aus der Geburtshilfestation am Mops auch ein wichtiger Mitveranstalter für den „Aktionstag Babywald“ wegbrach. „Doch die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen“, unterstreicht Wisotzki, dass die Anrufe von Interessenten in der Bezirksverwaltungsstelle bis heute nicht abgerissen seien. „Hier können wir dank der Zusammenarbeit mit dem WBH jetzt ein neues attraktives Angebot machen“, freut sich der Bezirksbürgermeister, dass Martin Holl, Leiter des WBH-Forst-Ressorts, jetzt südöstlich der Hinnenwiese am Buscher Berg eine Freifläche ausgeguckt hat: „Hier standen zuletzt 80-jährige Fichten, die dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind. Dort wollen wir durch einen Mix verschiedener Gehölze einen neuen Klimaforst entstehen lassen, zu dem auch der Babywald gehören wird.“

Platz für 200 neue Obstbäume

Die Forstleute haben die Fläche, auf der eines Tages bis zu 200 Obstbäume Platz finden sollen, bereits gerodet, die Wurzelstöcke entfernt und das Areal gemulcht, damit dort eine extensiv bewirtschaftete Waldwiese entstehen kann. Das bedeutet konkret, dass lediglich einmal pro Jahr im August gemäht wird, um vor allem Insekten die Möglichkeit zu eröffnen, sich auf der Grasfläche zu tummeln. „Außerdem bietet die exponierte Fläche eine schöne Aussicht, ist landschaftlich attraktiv und auch gut zu erreichen“, freut sich Holl, dass der neue Babywald sicherlich auch wieder mehr Menschen in den Naherholungsraum Wald lockt.

Südöstlich der Ausflugsgaststätte Hinnwiese entsteht im Hasper Wald die nächste Babywald-Fläche. Im Herbst 2022 können interessierte Familien dort die ersten Obstbäume pflanzen. Die Forstleute haben das vom Borkenkäfer vernichtete Fichtenareal bereits aufbereitet. Foto: Martin Holl / WBH

Im Preis von 80 Euro pro Baum sind bereits die erforderlichen Pflegemaßnahmen und notfalls auch eine Ersatzpflanzung eingepreist. Dazu gehören zudem ein Eichenpfahl, der mit Hilfe eines Jutestricks das Gewächs stützt und zugleich den Platz für ein Namensschild mit dem Geburtsdatum bietet. Am Pflanztag selbst – die Premiere auf dem neuen Areal ist für den Herbst 2022 geplant – stellt der WBH dann den bestellten, etwa zwei Meter großen Obstbaum bereit und bohrt auf der Waldwiese dann auch schon die passenden Löcher vor, damit das Wurzelwerk tatsächlich gut in die Erde kommt. Und bei den Forstleuten fremdelt auch niemand mit der alten Symbolik, wenn Familien mit dem Baum auch die Plazenta des Kindes als neuen Quell des Lebens im Erdreich versenken möchten.

