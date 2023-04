SIHK Hagen drängt beim Regionalplan aufs Tempo

Hagen. Die Aufstellung des Regionalplans lässt weiter auf sich warten. Die SIHK drängt hier im Namen der Wirtschaft aufs Tempo und hat Erwartungen.

Gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern im Ruhrgebiet hat die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) eine Stellungnahme zur dritten Offenlage des Regionalplanes Ruhr abgegeben. Dabei machen die Hagener nicht bloß auf inhaltliche Defizite aufmerksam, sondern kritisieren vor allem das schleppende Tempo des gesamten Prozesses.

Frank Bendig, Experte der SIHK. Foto: SIHK

„Ein Regionalplan formuliert Ziele und Grundsätze der räumlichen Entwicklung und macht damit Vorgaben insbesondere für die nachfolgenden Planungen auf kommunaler Ebene“, so SIHK-Planungsexperte Frank Bendig. Damit definiere ein Regionalplan zum Beispiel die Spielräume zur Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten.

Planung abseits der Realitäten

Nach wie vor bestehen aus Sicht der Wirtschaft einige Bedenken gegen einzelne Festsetzungen in der aktuellen Entwurfsfassung. Das betrifft insbesondere die Themen Gewerbe- und Industrieflächen sowie Verkehr. So reiche eine rein rechnerische Übereinstimmung der ermittelten Bedarfe an Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen mit den Reserven und Neuausweisungen nicht aus. „Die Praxis zeigt: Viele Reserveflächen sind nicht oder nur schwer verfügbar, so dass bereits auf Ebene des Regionalplans zu wenig Flächenpotenziale für eine gewerblich-industrielle Entwicklung gesichert werden“, so Bendig.

Zudem müsse es aufgrund des weiterhin prognostizierten Verkehrswachstums, insbesondere im Güterverkehr, eine Ertüchtigung aller Verkehrsträger geben. Dies schließe auch die Straßeninfrastruktur ein, da die Verkehrsleistung des Straßengüterverkehrs am stärksten zunehmen solle. „Vor allem fordern wir, nach dem schon lange andauernden Verfahren, eine schnelle Rechtskraft des Regionalplanes ein“, betont Frank Bendig.

Ein Anpassungsbedarf soll in einem anschließenden Änderungsverfahren diskutiert werden. Der RVR hat die Regionalplanung zum 21. Oktober 2009 übernommen und sollte damit erstmalig seit den 60er Jahren einen einheitlichen Regionalplan für die gesamte Metropole Ruhr erstellen.

