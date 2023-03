Warntag Sirenenalarm in Hagen: Warnung auch auf Werbetafeln

Hagen. In Hagen steht in dieser Woche wieder ein Warntag mit verschiedenen Sirenentönen bevor. Und es gibt eine Neuerung.

Zum landesweiten Warntag werden in Hagen und ganz Nordrhein-Westfalen am Donnerstag, 9. März, um 11 Uhr die Sirenen getestet. Erstmals steuert das Land mit der Warnung landesweit die digitalen Stadtwerbetafeln an.

Zudem wird über die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „Katwarn“, die kostenlos auf Smartphones installiert werden können, eine zentral über das Land gesteuerte Warnmeldung versendet. Auch über den Warnkanal Cell Broadcast wird gewarnt.

Die landesweite Warnung wird zentral aus dem Lagezentrum der Landesregierung ausgelöst. Ein Test der Warnmittel außerhalb des modularen Warnsystems erfolge nicht, teilte die Stadtverwaltung Hagen mit.

Bewusstsein für Sirenensignale erhöhen

Spätestens seit der Hochwasserkatastrophe in Hagen im Hochsommer 2021 ist das Thema „Warnen“ in Hagen von zentraler Bedeutung. Ziel des Warntages ist es, das Bewusstsein für Sirenensignale in der Bevölkerung zu erhöhen, die Menschen für das Themenfeld „Warnung“ zu sensibilisieren und Informationen und Tipps zu geben, damit diese im Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen können.

In Hagen ist das Sirenensignal für den Probealarm eine Kombination aus den Tönen „Entwarnung“ (Dauerton), „Warnung der Bevölkerung“ (auf- und abschwellender Heulton) und wieder „Entwarnung“. Diese Töne werden jeweils eine Minute lang – mit einer Pause von jeweils fünf Minuten – zu hören sein. Alle Signale können die Bürgerinnen und Bürger auch auf der Internetseite www.hagen.de/feuerwehr unter dem Punkt „Informationen“ und dann „Sirenensignale“ anhören.

Wenn die Sirenen in bestimmten Bereichen des Stadtgebietes nicht zu hören sein sollten, können die Bürger sich mit einer genauen Adresse an die Feuerwehr Hagen unter E-Mail feuerwehr-pressestelle@stadt-hagen.de wenden. Zudem nimmt die Feuerwehr Rückmeldungen auch unter ihren Beiträgen über die sozialen Medien entgegen.

Warnung über Cell Broadcast

Über den Warnkanal Cell Broadcast können Warnmeldungen an alle in einem bestimmten Abschnitt des Mobilfunknetzes, einer Funkzelle, gelegenen Mobilfunkendgeräte (Smartphone und herkömmliche Handys) versendet werden. Bei Warnmeldungen über Cell Broadcast werden ausschließlich Textnachrichten übertragen, Bilder und Karten werden nicht gesendet.

Im März 2022 war ein Sirenenprobealarm durch das Landesinnenministerium aufgrund des Krieges in der Ukraine kurzfristig abgesagt worden, um eine Verunsicherung der Bevölkerung oder sogar Fehlinterpretationen zu vermeiden sowie den geflüchteten Menschen aus der Ukraine die notwendige Ruhe und Sicherheit zu geben.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen