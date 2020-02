Die Hagener Polizei ist mit 252 Smartphones vom Typ iPhone 8 ausgestattet worden, die die Abläufe im Dienst auf der Straße extrem beschleunigen sollen. Ein Teil der so viel Zeit fressenden Dokumentation beim Verfassen von Anzeigen oder Einsatzberichten bleibt zwar noch, doch auch hier ist digitale Erleichterung in Sicht.

Wer beispielsweise schon mal in eine Verkehrskontrolle geraten ist, kennt diese Szenen. Die Beamten sammeln Führerschein und Fahrzeugschein ein, bitten um Geduld und gehen zu ihrem Streifenwagen. Dann funken sie die Leitstelle an, wo ein weiterer Kollege den Fahrer überprüft. Wird nach ihm gefahndet oder liegen sonst irgendwelche Dinge vor? Der Kollege recherchiert, gibt alles durch, und die Polizisten vor Ort geben es weiter. „Mit dem neuen Smartphone geht das alles viel, viel schneller“, sagt Andreas Weirich, der gemeinsam mit Streifendienst-Kollege Henri Böcker im Hagener Polizeipräsidium die neuen Geräte präsentiert.

Mehrere Minuten können pro Einsatz nun gespart werden

Das Polizei-iPhone ist mit mehreren Spezial-Apps ausgestattet. Beispiele: Ein Polizeimessenger, in dem unter anderem Bilder oder Standortdaten übermittelt werden können. Ein Scanner, der Ausweise, Führerscheine oder Kfz-Kennzeichen sofort einliest und überprüft. Oder Auskünfte, die direkt mit der Datenbank der Polizei verknüpft sind. „Man kann mehrere Minuten pro Einsatz einsparen“, sagt Henri Böcker.

Wertvolle Zeit, die bei der weiterhin zwischendurch anfallenden Schreibarbeit nützlich sein kann. Zwar sollen die per Smartphone erfassten Daten bald direkt in Anzeigen-Dokumente eingespeist werden können, noch ist dies aber nicht möglich. Das heißt weiter: Tipp-Arbeit zwischen den Einsatzfahrten.

Blick in die Datenbanken muss verhältnismäßig sein

Die Datenerfassung bleibt allerdings verhältnismäßig. Das heißt: Bei einer Verkehrskontrolle greifen die Beamten beispielsweise nicht auf weitere Daten des Einwohnermeldeamtes zu. Das würde mit Blick auf den Anlass der Kontrolle zu weit führen. Hinzu kommt: Wird eine kontrollierte Person in Deutschland gesucht, ist das in diesem Moment mit dem Smartphone ermittelbar. Aber nicht, wenn derjenige beispielsweise in einem anderen EU-Land gesucht wird. Datentechnische Verknüpfungen dieser Art gibt es nicht.

„Die Smartphones entlasten vor allem auch die Kollegen in unserer Leitstelle“, sagt Polizei-Pressesprecher Michael Siemes. Es gibt für die Polizisten die interne Anweisung, die Smartphones bei sich zu tragen. Ob man sie allerdings zum Einsatz bringt, ist bislang noch jedem selbst überlassen. Diesbezüglich herrscht Freiwilligkeit. Die private Nutzung ist untersagt. Internet-Recherchen müssen deutlichen Einsatz-Bezug haben.