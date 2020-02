So bereitet sich Hagen auf den Orkan Sabine vor

Hagen bereitet sich auf die Ankunft des Orkans Sabine vor. Die Feuerwehr Hagen hat sein 11 Uhr einen Lagedienst eingerichtet. Auch Feuerwehr-Chef Veit Lenke ist im Einsatz. Zur Stunde findet eine Lagebesprechung statt.

11:50 Uhr: Das Spiel von SV Hohenlimburg gegen FC Lennestadt (Anstoß 15.30 Uhr) in der Westfalenliga ist abgesagt. Gleiches gilt auch für die Partie Blau-Weiß Haspe gegen Schwarz-Weiß Breckerfeld. Der Freiheitsplatz liegt oberhalb des Spielbrinks mitten im Wald.

11:26 Uhr: Nach derzeitigem Stand soll das Basketball-Spiel zwischen Phoenix Hagen und den Paderborn Baskets (Sprungball 17 Uhr) wie geplant stattfinden. Das erklärte Wolfgang Röspel, Vorsitzender des gegenüber unserer Zeitung. „Wir haben mit den Paderbornern gesprochen, die sich jetzt auf den Weg in Richtung Hagen machen“, so Röspel, „die wollen auch unbedingt spielen.“ Daneben habe man auch Kontakt zur Feuerwehr gehabt. Zur Sicherheit höre man sich jetzt in Hagener Hotels um, um den Paderbornern eventuell eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten zu können.

11.15 Uhr: Die Leitstelle der Hagener Polizei meldet eine ruhige Lage. Allerdings sind an der Autobahn 46 erste Büsche ausgerissen und liegen auf der Fahrbahn. In der Stadt sind einige Ampeln ausgefallen – unter anderem am Landgericht. Vermutlich hat das aber nichts mit der Wetterlage zu tun.

11 Uhr: Bei der Hagener Berufsfeuerwehr herrscht vor der Ankunft des Orkan Sabine erhöhte Alarmbereitschaft. Eine Lagedienst ist eingerichtet. Eine erste Besprechung läuft.

10.30 Uhr: Wetter-Experte Bastian Rissling, der auch regelmäßig für die Hagener Westfalenpost arbeitet, rechnet für den Abend mit Windgeschwindigkeiten von 130 Stundenkilometern. „Das bewegt sich in etwas in dem Bereich wir bei den Stürmen Eberhard und Friederike im letzten Jahr“, so Rissling. Ein Allzeithoch hatten die Windgeschwindigkeiten bei Kyrill erlebt. „Damals haben bis zu 200 Stundenkilometern an unseren Stationen in Hagen gemessen.“