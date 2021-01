In den Krankenhäusern in Hagen (Symbolfoto) war die Silvesternacht ruhig.

Corona in Hagen So war die Silvesternacht in den Hagener Krankenhäusern

Hagen Viele Krankenhäuser aus der Region hatten Sorge vor vielen neuen Patienten. Die Hagener Kliniken geben Einblicke in die Silvesternacht.

Nicht nur die Polizei kann nach der weitestgehend ruhig verlaufenen Silvesternacht in Hagen aufatmen. Auch in den Hagener Krankenhäusern hat sich Erleichterung breit gemacht. „Es war die ruhigste Silvester-Nacht seit ganz langer Zeit – ohne ein besonderes Vorkommnis!“, betont Thomas Urban als Sprecher vom Evangelischen Krankenhaus in Haspe. Auch am Allgemeinen Krankenhaus Hagen (AKH) war die Nacht „entspannt“. Entspannt in dem Sinne, dass es deutlich ruhiger war, als in den Silvesternächten der Vorjahre. „Es gab keine besonderen Verletzungsmuster“, erklärt Sprecherin Maren Esser.

Ruhigste Nacht seit Jahren

Üblicherweise kommen Patienten beispielsweise mit Brandverletzungen oder gar schwerwiegenderen Verletzungen durch Feuerwerk in die Notaufnahme. Zuletzt hatte ein junger Hagener, der bei einem Böller-Unfall Teile seiner Finger verlor, von seinen Horror-Erfahrungen in der Silvesternacht vor zwei Jahren berichtet.

Und auch Christian Bers, Sprecher für das St.-Johannes und St.-Josefs-Hospital, die sich unter dem Dach der Katholischen Krankenhaus Hagen gem. GmbH zusammengeschlossen haben, schildert ähnliche Beobachtungen der diensthabenden Ärzte: "Die Nacht war ruhig, es gab keine Besonderheiten". Die Hagener Häuser bilanzieren: eine ruhige Silvesternacht. Die ruhigste seit langer Zeit.

Abseits vom Jahreswechsel hat sich die Lage in den Krankenhäusern nicht spürbar entspannt. Die Kliniken sind immer noch in die Behandlung von Corona-Patienten eingebunden, auch wenn die Infektionszahlen in den letzten Tagen etwas rückläufig waren und der Inzidenzwert erstmals seit langer Zeit auf unter 100 gesunken war. Aber allein ein einziger Corona-Patient verändert die Abläufe in einem Krankenhaus, weil entsprechende Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen notwendig werden.

Hohe Auslastung der Intensivbetten

In Hagen sind derzeit – so vermeldet die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in ihrem Register – nur noch sechs Intensivbetten frei. COVID-19 Patienten und Patientinnen machen an der Gesamtzahl der Intensivbetten derzeit etwa 22,73 Prozent aus. In intensivmedizinischer Behandlung sind in Hagen derzeit 15 Menschen, die ein positives Corona-Testergebnis aufweisen (Stand Montag, 15 Uhr). Die Daten im Register werden laufend aktualisiert, wenn die Kliniken freigewordene Kapazitäten oder belegte Betten nachmelden.