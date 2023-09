Es steht ein sonniges und warmes Wochenende in Hagen bevor. Wie wäre es mit einem letzten Freibadbesuch?

Freizeittipp Sommerwetter in Hagen: Letzte Chance für Freibadbesuch

Hagen. Rund um die 30 Grad und Sonne - die gesamte Woche über bleibt das Wetter in Hagen schön. Die möglicherweise letzte Chance für einen Freibadbesuch

Rund um die 30 Grad – und es könnte das letzte richtige Sommer-Wochenende in Hagen werden. Damit auch die letzte Chance auf einen Freibadbesuch. Welche Möglichkeiten es noch gibt:

Ein Besuch auf der Hestert

Während das Hengstey-Freibad sowie das Freibad in Henkhausen bereits die Saison beendet haben, hat das Freibad auf der Hestert noch geöffnet. Neben der 88 Meter langen Rutsche des Erlebnisbades gibt es ein Nichtschwimmerbereich, einen ganzen Kinderspielgarten mit Wasserschiebern und Kurzrutschen, ein Planschbecken und Klettergeräte. Für erfahrenere Schwimmer gibt es ein 50-Meter-Sportbecken, die Gegenstromanlage und die zahlreichen Massagedüsen. Der Fußballplatz, die Beachvolleyballanlage komplettieren das Angebot.

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 13 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr und Sonntag 10 bis 19 Uhr.

Eintrittspreis: Erwachsene 5 Euro, Feierabendkarte (ab 2 Std. vor Badeschluss) 3,50 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene + bis 2 Kinder oder 1 Erwachsener + 3 Kinder) 12,50 Euro, Kinder/Jugendliche bis 1,11 m Körpergröße freier Eintritt und Kinder/Jugendliche ab 1,11 m Körpergröße 3,50 Euro.

Das Hestert-Freibad kann am Wochenende noch besucht werden. Foto: Kleinrensing

Ein Besuch an der Glör

Wer keine Lust aufs Freibad hat, der kann immer noch die Glörtalsperre in Breckerfeld besuchen. Am Nordufer der Glörtalsperre ist innerhalb der durch eine Bojenkette gekennzeichneten Badestelle eingerichtet. Am naturbelassenen zur Wasserlinie leicht abfallenden Wiesenstrand schaffen alte Bäume auch bei großer Hitze schattige Plätze. Auch eine Gastronomie gibt es vor Ort.

Eintritt kostet der Besuch nicht, hier muss lediglich die Parkgebühr bezahlt werden.

Hinweis: Auch das Hagener Westfalenbad verfügt über einen kleinen Außenschwimmbereich (Solebecken), der bei schönem Wetter zur Verfügung steht.

Immer gut besucht: Bei gutem Wetter ist die Glörtalsperre in Breckerfeld ein echter Besuchermagnet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

