Hagen. Die Hagener Straßenbahn verstärkt am kommenden Wochenende die Linie 512, setzt Shuttlebusse und Pendelbusse auf dem Museumsgelände ein.

Sonderbusse zum Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen

Im Freilichtmuseum findet am kommenden Wochenende, 29. November bis 1. Dezember, der romantische Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum statt. Die Hagener Straßenbahn bietet hierfür wieder das VRR-Kombi-Ticket für 5 Euro an. Damit können die Besucher die VRR-Verkehrsmittel (2. Klasse) der Preisstufe B für die Hin- und Rückfahrt zum Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum nutzen.

Außerdem gilt es für die Busfahrt innerhalb des Museums bis hinauf zum Weihnachtsmarkt. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt ins Museum und werden unentgeltlich in den Bussen der Hagener Straßenbahn befördert. Im übrigen Verkehrsverbund zahlen Kinder von 6 bis 14 Jahren 1,70 Euro pro Fahrt. Die Tickets gibt es in den Kundencentern und bei den privaten Vertriebspartnern der Hagener Straßenbahn. An den Veranstaltungstagen sind die Tickets ebenfalls in den Fahrzeugen erhältlich.

Zusätzliche Fahrten der Linie 512

Aufgrund der schwierigen Parkplatzsituation vor Ort wird dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Dafür verstärkt die Hagener Straßenbahn AG den Busverkehr wie folgt: Am Freitag fährt die Linie 512 ab Haltestelle Freilichtmuseum zusätzlich um 19.17, 20.20 und 21.16 Uhr bis zum Hauptbahnhof. Am Samstag wird die Linie 512 auf dem Abschnitt Hagen Hauptbahnhof – Freilichtmuseum von ca. 10.30 bis 21 Uhr auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet.

Der letzte Bus der Linie 512 vom Freilichtmuseum zum Hauptbahnhof fährt um 21.26 Uhr. Am Sonntag, 1. Dezember, wird die Linie 512 auf dem Abschnitt Hagen Hauptbahnhof – Freilichtmuseum von ca. 10.30 bis 19 Uhr auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. Die letzte Fahrt vom Freilichtmuseum zum Hauptbahnhof ist um 20.42 Uhr. Um 21.02 Uhr fährt außerdem der NE 8 ab Freilichtmuseum zur Stadtmitte.

Shuttlebusse für Autofahrer

Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, sind genügend Parkmöglichkeiten im Hagener Stadtgebiet vorhanden: Die Ausweichparkplätze befinden sich am Westfalenbad und am Otto-Ackermann-Platz (Höing). Die Parkplätze sind über den Shuttlebus direkt mit dem Freilichtmuseum verbunden. (Streckenverlauf: Westfalenbad – Sportpark Ischeland – Höing P&R – Rathaus an der Volme – Markt – Eilpe – Freilichtmuseum). Die Shuttlebusse fahren am Samstag und Sonntag alle 15 Minuten vom Westfalenbad zum Freilichtmuseum und zurück.

Erste Fahrt ab Haltestelle „Westfalenbad“ ist um 10.37 Uhr und die letzte Fahrt ab Haltestelle „Freilichtmuseum“ ist am Samstag um 21.19 Uhr und am Sonntag um 20.49 Uhr. Weitere kostenlose Parkplätze stehen im Parkhaus an den Elbershallen zur Verfügung. Von hier aus erreichen die Besucher das Freilichtmuseum mit der Linie 512 ab Haltestelle „Elisabethstraße“. Alle Fahrten der Linie 512 und die Fahrzeiten der Shuttlebusse sind auch in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) auf www.strassenbahn-hagen.de hinterlegt.

Pendelbusse auch im Freilichtmuseum

Im Freilichtmuseum selbst bietet die Hagener Straßenbahn ebenfalls einen besonderen Service: An den Veranstaltungstagen pendelt ca. alle zehn Minuten ein Bus zwischen dem Parkplatz am Freilichtmuseum und dem Weihnachtsmarktgelände – am Freitag von ca. 14 bis 21 Uhr, am Samstag und Sonntag von ca. 11 bis 21 Uhr.