Sparkasse Hagen baut Automaten ab – Ältere sind Verlierer

Im Mai 2019 wird der Geldautomat der Sparkasse Hagen am Edeka in Dahl gesprengt. Fälle wie dieser führen dazu, dass Kreditinstitute das Angebot drastisch zurückfahren.

Hagen. Aus Angst vor Sprengstoff-Anschlägen reduziert die Sparkasse Hagen ihre Automaten drastisch. Warum ältere Menschen die Verlierer sind.

Die Nachricht, dass Geldautomaten in Hagen drastisch reduziert werden, ist wirklich eine bittere. Vor allen Dingen für ältere Menschen, die beispielsweise auf dem Quambusch in Haspe leben, sich schon vor Jahren damit abfinden mussten, dass die gute alte Kasse in ihrer Sparkasse, an der noch ein richtiger Mensch gearbeitet hat, dicht gemacht wurde. Sie haben sich daran gewöhnt, dass man in Hagen eine Kontokarte in einen Automaten stecken, eine PIN eingeben muss und dann Geld aus einem Schlitz kommt.

Wer souverän Bankgeschäfte am PC erledigt, wer mit einer App eines Internetdienstleisters Produkte online bezahlt, mag darüber schmunzeln: Aber es leben auf dem Quambusch (und in vielen anderen Siedlungen dieser Stadt auch) ältere Menschen, die nicht einmal einen Internetzugang haben.

Es geht um das Leben von Menschen

Es sind übrigens ältere Menschen, die sich nicht mal eben ins Auto oder den Bus setzen können, um zum Sparkassen-Karree in der Stadtmitte zu fahren – weil sie entweder keine Auto oder keinen Führerschein (mehr) haben. Sie – und das ist die bittere Wahrheit dieser Automatenschließungen – zählen zu den Verlieren dieser Entscheidung.

Einer Entscheidung, die vermutlich trotzdem richtig ist. Man mag leicht sagen, dass Geldinstitute und Polizei vor Verbrechern kapitulieren. Aber letztlich kann es im Menschenleben gehen.

