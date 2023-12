Sparkasse stellt neuen Automaten in Hagen-Halden auf

Frank Mohrherr, Vorstandsmitglied der Sparkasse an Volme und Ruhr, macht sich ein Bild von den Bauarbeiten und freut sich sehr, dass die in Hagen-Halden entstandene Lücke in der Bargeldversorgung nun geschlossen werden kann

Halden Mit der Installation eines neuen Geldautomaten reagiert die Sparkasse an Volme und Ruhr auf die Kritik aus der Kundschaft

Die anhaltende Kritik aus der Kundschaft zeigt Früchte: Die Sparkasse an Volme und Ruhr wird in den nächsten Tagen einen neuen Geldautomaten im Stadtteil Hagen-Halden in Betrieb nehmen.

Im Mai dieses Jahres hatte die Sparkasse an Volme und Ruhr in Absprache mit dem Landeskriminalamt vorsorglich mehrere SB-Standorte im Stadtgebiet geschlossen. Vor dem Hintergrund der immer heftiger werdenden Sprengattacken, so die Haltung des Vorstandes in Absprache mit der Polizei, sei ein Weiterbetrieb von Geldautoamten in unmittelbarer Nähe zu Wohnbebauungen nicht mehr vertretbar.

In unmittelbarer Nähe

Betroffen hiervon war unter anderem auch der SB-Standort in Halden an der Berchumer Straße. Nach einer Alternative, so die Darstellung des Bankhauses, sei seitdem intensiv gesucht worden. Fündig wurde die Sparkasse jetzt in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort. Auf dem Parkplatz unterhalb des Friseurgeschäfts, also nur etwa 30 Meter entfernt, wurde in dieser Woche ein Container für einen Geldautomat aufgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger in Halden beziehungsweise auf der Durchfahrt müssen sich also kaum umgewöhnen und auch Haltemöglichkeiten sind weiterhin sehr gut vorhanden. Noch sind die Bau- und Anschlussarbeiten nicht abgeschlossen, aber bis Ende Januar soll der neue Geldautomat in Betrieb genommen werden.

