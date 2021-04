Sparkassenstiftung Hagen stellt 275.000 Euro zur Verfügung

Hagen. Die Sparkassenstiftung Hagen stellt in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 275.000 Euro für gemeinnützige Projekte zum Stadtjubiläum bereit.

Hagen begeht in diesem Jahr das 275-jährige Bestehen als Stadt, was wohl den allermeisten Hagenern schon bekannt ist. Dass die Sparkassenstiftung für Hagen seit 2001, also bereits seit 20 Jahren, aktiv ist, und in dieser Zeit bereits über 500 Einzelprojekte mit einem Fördervolumen von insgesamt über 1,8 Millionen Euro gefördert hat, vielleicht noch nicht.

Diese beiden runden „Geburtstage“ hat das Kuratorium der Sparkassenstiftung zum Anlass genommen, einen besonderen Schwerpunkt zu setzen: Die Sparkassenstiftung stellt in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 275.000 Euro für zusätzliche gemeinnützige Projekte im Rahmen des Stadtjubiläums in und für Hagen zur Verfügung.

Gemeinnützige Projekte

Und obwohl es vielleicht noch eine Weile dauern wird, bis eine gewisse Normalität einkehrt, so finden doch im Jubiläumsjahr gemeinnützige Aktionen bzw. Projekte statt oder werden gerade vorbereitet. An all die organisierenden Vereine oder Institutionen und ihre tatkräftigen Helfer richtet sich dieser Schwerpunkt.

Der Rahmen gestaltet sich wie folgt: Die Einzelprojekte sollen direkten Bezug zum Stadtjubiläum haben oder anderweitig dem Gemeinwohl in Hagen dienen; antragsberechtigt sind alle für die Sparkassenstiftung förderfähigen, gemeinnützigen Vereine oder Organisationen; Einzelantrag mindestens 1000 bis maximal 5000 Euro; maximal ein Antrag je Verein; die Antragstellung ist befristet bis zum 30. September 2022 bzw. bis zur Ausschöpfung des Gesamtbetrages; Umsetzung der Förderprojekte bis zum 31. Dezember 2022.

Kreativität befördern

Jörg Klepper, seit diesem Jahr neuer Vorsitzender des Stiftungskuratoriums, betont: „Ich freue mich, wenn rund um die beiden Geburtstage möglichst viele Bürger in Hagen von diesem Schwerpunkt profitieren.“

Und Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hagen-Herdecke, ergänzt: „Die ehrenamtlichen Vereine und Institutionen in dieser Stadt sind wunderbar aktiv und kreativ. Dies wollen wir erhalten und befördern.“

Lob vom Oberbürgermeister

Auch Oberbürgermeister Erik O. Schulz freute sich sehr und betonte: „Die Sparkassenstiftung zeigt mit dieser Aktion einmal mehr, welch großartige Partnerin sie für die engagierten Menschen und Organisationen in unserer Stadt ist. Diese wertvolle Hilfe wird für die Umsetzung vieler guter Ideen sorgen.“

Eine Antragstellung ist ausschließlich online möglich unter skhahe.de/stiftung