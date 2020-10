Spaziergang durch drei Weltreligionen in Hagen

Auf dem Boden klebt noch graues Malervlies, eine orangefarbene Hebebühne musste für einige Stuhlreihen weichen. Gestapelte Stühle am Rand sind behelfsweise unter Plastikfolie verschwunden, um Platz für die Renovierungsarbeiten zu schaffen. Die Malereien an der goldschimmernden Ikonen-Wand, der Ikonostase, vor der Zugangstür zum abgetrennten Altarraum werden derzeit restauriert. Das spielt heute aber eher eine nebensächliche Rolle. Die Besucher wollen hier gemeinsam mit dem Kommunalen Integrationszentrum auf die Spuren von drei großen monotheistischen Religionen gehen.

1. Stopp: Griechisch-orthodoxe Kirche St. Eirini Chrisovalantou

Alle Stühle stehen coronakonform 1,5 Meter auseinander, über ihnen wölben sich die Kirchenkuppel und prunkvolle Malerein an den blauen Wänden. Am Eingang steht Desinfektionsmittel, Corona-Listen liegen aus. Ioannis Gaitanoglou wartet geduldig, bis alle auf ihren Plätzen sitzen. Die orthodoxe Kirche ist die drittgrößte Gemeinschaft von gläubigen Christen, erzählt der Religionslehrer. „In Deutschland gibt es diesen Glauben seit etwa 60 Jahren wieder, Gastarbeiter, wie mein Großvater, brachten ihn in den 60er-Jahren wieder mit ins Land.“

29. September 2020, Hagen. Auf den Spuren der Weltreligionen: Interreligiöser Spaziergang durch Hagen. Griechisch-orthodoxe Kirche Elfriedenhöhe / Griechisch - Orthodox. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Nachdem die Bundesrepublik 1955 mit Italien das erste Anwerbeabkommen abgeschlossen hatte, folgte 1960 das Abkommen mit Griechenland und Spanien. Gaitanoglous’ Großvater kam als dringend benötigte Arbeitskraft 1961 nach Deutschland. „Und brachte seine Tradition und seinen Glauben mit – wie viele andere Gastarbeiter. Mittlerweile leben in Hagen zwischen 6000 und 7000 Orthodoxe“, sagt Gaitanoglou, etwa 1000 orthodoxe Schüler.

Grundstück an Gemeinde übertragen

Das Gebäude in der Elfriedenhöhe gehörte früher zur altkatholischen Gemeinde. Erst im vergangenen Jahr wurde das Grundstück an die orthodoxe Gemeinde übertragen, immer sonntags findet ein mehrstündiger Gottesdienst statt. Während viele Besucher die Ikonostase als Trennung empfinden, wird das in der orthodoxen Gemeinde anders interpretiert: Nur der Priester hat während des Gottesdienstes Zugang zum Altarraum. Die Pforte, auf der eine Malerei von Johannes dem Täufer aufgebracht ist, symbolisiert den Eingang zum Himmel.

Auch die Rolle der Frau, die bei dem interreligiösen Spaziergang noch häufiger diskutiert werden wird, spiegelt sich durch Malereien der Gottesmutter im Kirchenraum wider. Es gibt keine Geschlechtertrennung, „die Frau des Priesters führt gemeinsam mit ihm die Gemeinde“, sagt Gaitanoglou. Aus traditionellen Gründen gebe es in vielen Gemeinden kein Frauenpriestertum, auch kein Zölibat, „nur freiwillig.“

Ioannis Gaitanoglou betont: „Der Glaube an Jesus Christus, an das Wort Gottes, ist der Gleiche.“ Die Unterschiede seien mittlerweile – „das war aber nicht immer so“, verweist er auf den Streit bis zur katholisch-orthodoxen Verständigung 1965 – vorwiegend kirchenpolitisch bedingt.

Gut eine Stunde ist vergangen. Zwei weitere Glaubensrichtungen sollen die 18 Teilnehmer – darunter zwölf Frauen – in den nächsten Stunden noch kennenlernen.

2. Stopp: Synagoge an der Potthoffstraße

Es geht zu Fuß bei Nieselregen durch die Innenstadt zur Synagoge an der Potthofstraße. „Mit diesem Spaziergang wollen wir Begegnung und Austausch schaffen“, sagt Zeki Boran vom Kommunalen Integrationszentrum. Es gibt ihn bereits seit vielen Jahren, immer mit anderen Stationen, normalerweise aber mit deutlich mehr Teilnehmern, coronabedingt können aktuell nur 20 Hagener mitgehen.

„Hagen ist vielfältig. Es gibt hier viele verschiedene Glaubensgemeinschaften, und wir wollen den Menschen ermöglichen, die in Hagen gelebten Religionen kennenzulernen“, sagt er. Vorurteile abbauen, Verständnis schaffen, den Horizont erweitern.

29. September 2020, Hagen. Auf den Spuren der Weltreligionen: Interreligiöser Spaziergang durch Hagen. Synagoge in Hagen (Potthoffstraße) mit Hagay Feldheim,Vorsitzender jüdische Gemeinde / Judentum / Juden Foto: Michael Kleinrensing / WP

In der Potthoffstraße wartet Hagay Feldheim, seit 2011 Vorsitzender der Gemeinde, vor dem Treppenaufgang zur Synagoge. Sie wurde 1960 neu gebaut, nachdem die nationalsozialistische Machtübernahme auch in Hagen zur Zerstörung der jüdischen Gemeinde geführt hatte.

„Vor dem Krieg hatten wir etwa 600 Gemeindemitglieder. Viele schafften es auszuwandern, nur etwa vier kamen zurück“, erinnert sich Hagay. Die Gemeinde wurde neu aufgebaut, wuchs wieder. 270 Mitglieder hat die jüdische Gemeinde heute. „Ein Großteil im Seniorenalter. Die jungen Menschen haben leider kaum noch Interesse.“

Es geht eine kleine Wendeltreppe hinauf. Der Boden ist hell gefliest, große Fenster durchfluten den Vorraum mit Licht. Zwölf Lampen an der Decke, sie stehen für die zwölf Monate des Jahres, und an den Seiten jeweils sieben Leuchten lassen den Gebetsraum in einem freundlichen Licht erstrahlen.

Die Säulen der Gemeinde

An den Holzbänken kleben kleine Namensschilder. Feste Sitzordnung, aber nicht heute. Unten im Gebäude gibt es noch einen kleinen Festsaal und eine Küche, in der koschere Mahlzeiten zubereitet werden.

29. September 2020, Hagen. Auf den Spuren der Weltreligionen: Interreligiöser Spaziergang durch Hagen. Synagoge in Hagen (Potthoffstraße) mit Hagay Feldheim,Vorsitzender jüdische Gemeinde / Judentum / Juden Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zwei gold-schwarze Tafeln hängen vorne an der babyblau gestrichenen Wand. Ein Andenken an die verstorbenen Gemeindemitglieder, erklärt Hagay. Mit dem hebräischen und dem jüdischen Datum. Nähert sich der Todestag, wird eine Kerze angezündet.

Der Vorsitzende erklärt die hohe Bedeutung der Zahl sieben und des siebenarmigen Leuchters, den er unter dem Tisch hervorholt. Alle Leuchten haben die gleiche Höhe, sinnhaft stehen sie auch für die Säulen der Gemeinde. „Jeder hier kann eine unterschiedliche Meinung haben“, sagt Hagay. Betrachte man den Leuchter dann jedoch aus einer anderen Perspektive, würden die einzelnen Lichtstrahlen zu einem.

„Wir ergänzen uns, egal wie unterschiedlich wir sind“, sagt Hagay. Die Tora, die heilige Schrift der Juden, liegt hinter dem blauen Vorhang am „heiligen Stein“. Sie wird nur für die Gottesdienste herausgenommen. In der Coronazeit finden diese jeden Tag, einmal morgens, einmal abends, statt.

16.45 Uhr. Es geht weiter. Entlang der Volme, durch den Volmepark, vorbei am Arbeitsamt und der Altenhagener Brücke, an der vielleicht in einigen Jahren ein Stadtteilpark in luftiger Höhe entstehen könnte. „Es ist schade, dass es hier an den Flüssen kaum Gastronomie gibt“, sagen Markus Reckow und Sabina Pela im Vorbeigehen. Das Paar ist erst vor gut einem Jahr aus Berlin hergezogen. „Das Angebot finden wir spannend. Zum einen lernt man die eigene Stadt noch besser kennen, andererseits kann man Vorurteile abbauen und andere Kulturen kennenlernen“, sagt Sabina. Nächster Stopp: die Al-Siddiq Moschee an der Fehrbelliner Straße in Altenhagen.

3. Stopp: Al-Siddiq Moschee in Altenhagen

Zakaria Chtitah begleitet die Besucher nach oben, er ist Mitglied in der Jugendgruppe der islamischen Gemeinde. Frontal hinter dem Treppenaufgang stehen zwei Reihen mit hellblauen Schränken und Schließfächern. Die Teilnehmer müssen hier ihre Schuhe ausziehen. In den Gebetsraum der Männer geht es nur auf Socken. Weiße Säulen mit Ornamenten, Kronleuchter an der Decke, roter Teppichboden. Mit blauen Linien sind die Gebetsplätze auf dem Boden markiert.

Coronabedingt sind Klebestreifen auf dem Boden aufgebracht, nicht jeder Platz kann und darf genutzt werden. Alle Gebetsplätze sind Richtung Mekka ausgerichtet. „Unsere Religion ist streng monotheistisch, wir glauben an Allah, Gott hat bei uns kein Geschlecht, deswegen bevorzugen wir diese Bezeichnung“, sagt Zakaria Chtitah. Man mache dabei keinen Unterschied zu anderen Göttern, betont der junge Mann. Wenn man die Bibel und den Koran vergleiche, stoße man auf zahlreiche Namen und Erzählungen, die ähnlich sind, aber in mancher Ähnlichkeit auch wieder verschieden. Aber der Glaube an Gott, den Schöpfer, gehöre zum Kern der Botschaft der Bibel wie auch des Korans.

Hemmnisse abbauen

Die islamische Gemeinde hat circa 400 Mitglieder, schätzt der Imam, der am Rande des Raums Platz genommen hat und den Fragen der Teilnehmer lauscht. Es geht um die fünf Säulen des Islams: Das Glaubensbekenntnis, das Gebet – „wir beten fünfmal am Tag“ – Almosen, die Vermögende an Menschen in ärmlichen Verhältnissen abgeben sollen, das Fasten zum Erreichen von mehr Gottesfurcht, und die Pilgerfahrt, auch Haddsch genannt. Er ist die letzte der fünf Säulen des Islam und findet jährlich während des Monats Dhu l-Hiddscha statt.

Ein Besuch in der Altenhagener Moschee. Foto: Zeki Boran

Ein älterer Herr fragt nach dem Austritt aus dem Islam. Was passiert, wenn man dem Glauben abschwört, ob dann der Tod droht. Stille. Zakaria Chtitah braucht nicht lange, um eine Antwort auf die Frage zu finden: „Es gibt in jeder Religion Fanatismus. Im Islam gibt es generell keine Selbstjustiz. Der deutsche Begriff für Islam lautet so viel wie Frieden oder Unterwerfung“, betont Zakaria Chtitah.

Zeki Boran springt ihm zur Seite: „Wichtig ist: Man sollte einige Familienschicksale und Fälle nicht gleich auf die Allgemeinheit beziehen.“ Auch das Berliner Paar meldet sich zu Wort. Markus Reckow erzählt von einem ähnlichen Fall, von einem Gemeindebrief mit bedrohlichem Unterton nach dem Austritt aus der Kirche. Es geht um Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Religionen. Vorurteile abbauen, Verständnis schaffen, den Horizont erweitern.

Begegnungen ermöglichen

Der Spaziergang im Rahmen der kulturellen Woche zeigt eindrucksvoll, wie das auf ganz unbürokratische Art funktionieren kann. Austausch, Begegnung. Fragen stellen, die auch unbequem sein können.

Die Teilnehmer zeigen sich jedenfalls begeistert: „Ich wollte schon lange mitgehen und bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Das Angebot finde ich wirklich klasse“, sagt Jolanda van der Noll. „Ich bin sehr erstaunt, was ich alles lernen konnte. Ich bin der festen Überzeugung, das muss man einmal gemacht haben“, fasst Rentnerin Gisela K. die Gedanken vieler Teilnehmer zusammen. Nach gut fünf Stunden endet der Spaziergang in der Fehrbelliner Straße.