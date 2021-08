Raumlüftersysteme gehören beispielsweise an der Hildegardisschule zum Standard. Aber längst nicht an allen Schulen.

Corona in Hagen SPD-AG in Hagen fordert Raumlüfter für die Schulen

Hagen. Brauchen wir angesichts der Corona-Entwicklung Raumlüftungssysteme an allen Hagener Schulen? Die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 Plus ist dafür.

Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen auch in den Hagener Schulen appelliert die Arbeitsgemeinschaft 60 Plus in der SPD an die Hagener Stadtverwaltung, doch noch einmal das Thema Raumlüftungssysteme zu überdenken. „Wir sind entsetzt, dass mittlerweile schon an 64 Schulen Corona-Verdacht zu verzeichnen ist“, zeigt sich das Vorstandsduo Ulrich Häßner und Gerd Homm alarmiert, dass die Schulverwaltung keine Notwendigkeit sehe, flächendeckend Raumlüfter zu installieren.

Keine Lösung für den Winter

„Man versteift sich darauf, dass noch keine Förderrichtlinien des Landes für die Geräte vorlägen. Das mag so sein, hindert aber keinen daran, Raumlüfter zu kaufen.“ Die Arbeitsgemeinschaft hofft, dass für die kommende Winterzeit in Hagen umgedacht wird und endlich Raumlüfter angeschafft werden. „Schulunterricht bei offenen Fenstern ist für alle, die sich in der Klasse befinden, nicht zumutbar“, so Häßner und Homm.

